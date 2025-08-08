Tarot Card Rashifal (11th August ): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 10 Aug, 2025 02:00 PM
मेष- आज जरुरी काम को करते समय लापरवाही न बरतें। व्यापार को शुरू करने के लिए घरवालों का भरपूर सहयोग मिलेगा। छात्रों को शिक्षा संस्थान में सम्मान मिलेगा। हार्मोन में गड़बड़ी के कारण परेशानी हो सकती है।
वृष- आज मानसिक शांति के लिए किसी धार्मिक जगह पर जाएंगे। कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से नए मौके मिलेंगे। मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी। माता-पिता के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पेट दर्द रहेगा।
मिथुन- आज आपका मधुर व्यवहार कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान दिलाएगा। जिस भी यात्रा पर जाएंगे, वो सुखद परिणाम देगी। समाज से जुड़े कार्य करके मन को संतुष्टि मिलेगी। पैसों से संबंधित निवेश किसी की राय के बिना न करें। घर का माहौल शांत रहेगा।
कर्क- आज मुश्किल समय में सीनियर का साथ पाकर बहुत ही सुकून महसूस करेंगे। कर्जे में भी कमी देखने को मिलेगी। आपकी किसी बात से परिवार का माहौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है। सेहत की बात करें तो बाल झड़ने की समस्या तंग करेगी।
सिंह- आज मनपसंद काम मिलने से कार्य में रूचि और बढ़ेगी। व्यापार में बढ़ोतरी मानसिक रूप से आपको तरोताजा रखेगी। परिवार के साथ लंच या डिनर पर जाएंगे। शिक्षा के श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। खान-पान को सुधारने की कोशिश करें।
कन्या- आज ऑफिस में मिली जिम्मेदारियों से पीछे न हटें। छोटे-मोटे काम के चक्कर में कोई बड़ा काम हाथ से निकल सकता है। युवा वर्ग सोच-विचार में समय न व्यर्थ करें। लेन-देन से जुड़े काम में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।
तुला- आज दिन की शुरुआत किसी रोचक कार्य के साथ होगी। प्राइवेट नौकरी वाले लोग अपने काम को बहुत ध्यान से करें। आलस की वजह से कोई बड़ा मौका युवाओं के हाथ से निकल सकता है। अध्यात्म की और ज्यादा ध्यान रहेगा।
वृश्चिक- आज कार्यक्षेत्र में अधिकारियों की तरफ से सुखद समाचार मिलने की संभावना है। जीवनसाथी की सेहत की चिंता सताएगी। युवा बेहतर भविष्य के लिए बहुत मेहनत करेंगे। दोस्तों के साथ यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं।
धनु- आज आय के स्त्रोत में इजाफा होगा। कार्यक्षेत्र में किसी बाहर वाले से बातचीत करते समय सावधान रहें। दोस्त की तरफ से उपहार मिलेगा, जो आपकी खुशी दोगुनी कर देगा। पार्टनर के मन में अपने लिए विश्वास कम न होने दें।
मकर- आज दोस्तों की मदद से शेयर मार्किट की किसी समस्या का हल निकाल लेंगे। ऑफिस में विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने के प्रयास करेंगे। अचानक से किसी यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। सेहत के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
कुंभ- आज दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। व्यापार में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात होगी। घर की साज-सज्जा के लिए किसी से सलाह-मशवरा लेंगे। मानसिक स्थिति कुछ डगमगा सकती है।
मीन- आज संतान की सकारात्मक गतिविधियों की वजह से घर में खुशी भरा माहौल बना रहेगा। ऑफिस में जो मसला चल रहा था उसका भी हल मिलने की संभावना है। मामा पक्ष की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।