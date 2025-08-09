Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Tarot Card Rashifal (10th August): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Tarot Card Rashifal (10th August): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Prachi Sharma,Updated: 10 Aug, 2025 11:07 AM

tarot card rashifal

मेष- आज मन में नई ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष- आज मन में नई ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा।

वृषभ- आज  धन लाभ के योग बन रहे हैं। पुराने अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अधिक तनाव से बचें। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।

मिथुन- आज का दिन मिला-जुला रहेगा। कामकाज में ध्यान भटकेगा लेकिन समय पर संभल जाएंगे। मित्रों से सहयोग मिलेगा। यात्रा टालना बेहतर रहेगा।

कर्क- आज भाग्य का साथ मिलेगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। धन का निवेश सोच-समझकर करें। जीवनसाथी के साथ समय बिताएं।

सिंह- आज  साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

कन्या- आज मेहनत के अनुरूप सफलता मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कोई पुराना मित्र संपर्क कर सकता है। सेहत सामान्य रहेगी।

तुला-आज आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। वैवाहिक जीवन में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, संवाद से हल निकालें।

वृश्चिक- आज कार्य में प्रगति होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

धनु- आज नई शुरुआत के लिए समय अच्छा है। शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग हैं। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। यात्राएं लाभदायक होंगी।

मकर- आज धैर्य और संयम से काम लें। कार्यक्षेत्र में कठिनाई आ सकती है लेकिन मेहनत रंग लाएगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। रिश्तों में विश्वास बनाए रखें।

कुंभ- आज मनचाहा काम बनने की संभावना है। कारोबार में लाभ के संकेत हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

मीन- आज का दिन रचनात्मक कामों में बीतेगा। आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!