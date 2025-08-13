Main Menu

  • Tarot Card Rashifal (14th August ): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 14 Aug, 2025 07:03 AM

tarot card rashifal

मेष- आज आय के स्त्रोत में इजाफा होगा। कार्यक्षेत्र में किसी बाहर वाले से बातचीत करते समय सावधान रहें। दोस्त की तरफ से उपहार मिलेगा, जो

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष- आज आय के स्त्रोत में इजाफा होगा। कार्यक्षेत्र में किसी बाहर वाले से बातचीत करते समय सावधान रहें। दोस्त की तरफ से उपहार मिलेगा, जो आपकी खुशी दोगुनी कर देगा। पार्टनर के मन में अपने लिए विश्वास कम न होने दें।

वृष- आज कारोबार में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ सकता है। अचानक से धन का खर्चा बजट को बिगाड़ सकता है। भाई-बहन के साथ प्रेम-प्यार बना रहेगा। सेहत को सही रखने के लिए डॉक्टर से रूटीन चेकअप करवाते रहें।

मिथुन- आज जरुरी काम को करते समय लापरवाही न बरतें। व्यापार को शुरू करने के लिए घरवालों का भरपूर सहयोग मिलेगा। छात्रों को शिक्षा संस्थान में सम्मान मिलेगा। हार्मोन में गड़बड़ी के कारण परेशानी हो सकती है।

कर्क- आज का दिन कारोबार के लिए बाकि दिनों के हिसाब से लाजवाब रहने वाला है। युवाओं को किसी मुश्किल कार्य में जीत जरूर मिलेगी। छात्र पढ़ाई से अपना फोकस न हटने दें। सेहत को लेकर चल रहे नकारात्मक परिणाम में सकारात्मकता देखने को मिल सकती है।

सिंह- आज अपनी बुरी आदतों को सुधारने के प्रयास कर सकते हैं। बिजनेस में नए ऑफर मिलेंगे। दस्तावेजों से जुड़े काम में किसी अनुभवी की सलाह लेना न भूलें। परिवार के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। छात्र पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें।

कन्या- आज कार्यक्षेत्र में योजनानुसार ही सारा काम करेंगे। कारोबार में समस्या को सुलझाने का प्रयास सफल रहेगा। युवाओं को किसी नए विषय की नॉलेज मिल सकती है। बच्चों की अनचाही जिद को पूरा न करें। सेहत में गिरावट देखने को मिलेगी।

तुला- आज ऑफिस में काम के तनाव के कारण मानसिक शांति भंग हो सकती है। कारोबार भी ठीक-ठाक रहेगा। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में जीत अवश्य मिलेगी। पार्टनर के मन में चल रही बातों को समझने का प्रयास करेंगे।

वृश्चिक- आज का दिन खर्चों में वृद्धि लेकर आ सकता है। ऑफिस में हर काम को अनुशासन के साथ करें। बच्चों के द्वारा हुई गलती को माफ करके अपना बड़प्पन दिखाएंगे। लव बर्ड्स के लिए दिन लकी साबित होगा। सेहत सही रहेगी।

धनु- आज नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक रहने की कोशिश करेंगे। ऑफिस की मीटिंग में नए लोगों से मिलकर संपर्कों का दायरा बढ़ेगा। दूसरों के मामले में दखल देना भारी पड़ सकता है। दांपत्य जीवन में चल रही गलतफहमी दूर हो जाएगी।

मकर- आज आपका मधुर व्यवहार कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान दिलाएगा। जिस भी यात्रा पर जाएंगे वो सुखद परिणाम देगी। समाज से जुड़े कार्य करके मन को संतुष्टि मिलेगी। पैसों से संबंधित निवेश किसी की राय के बिना न करें। घर का माहौल शांत रहेगा। 

कुंभ- आज परिवार के साथ किसी मुद्दे को लेकर सलाह-मशवरा करेंगे। व्यापार की कोई जरूरी जानकारी लीक होने की संभावना है। वाहन सावधानी से चलाएं। युवा वर्ग करियर के मामले में आसानी से जीत हासिल कर लेंगे।

मीन- आज आपका आत्मविश्वास आपके अंदर एक सकारात्मकता लेकर आएगा। व्यापार की संपत्ति में भी इजाफा होने की संभावना है। युवा वर्ग किसी भी चीज के आदि न हों। परिवार में आपकी कामयाबी की वजह से हर जगह प्रशंसा होगी। 

