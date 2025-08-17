Main Menu

Tarot Card Rashifal (18th August): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

17 Aug, 2025

मेष: आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने काम की सराहना भी मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी दोस्त से अचानक मुलाकात या फोन कॉल हो सकता है। आर्थिक रूप से दिन सामान्य है लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृष: आज आपको मेहनत के अनुसार फल मिलेगा। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत करना लाभकारी रहेगा। घर में शांति बनी रहेगी और परिजनों का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में लाभ और नौकरी में तरक्की संभव है। स्वास्थ्य की छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें।

मिथुन: आज नए अवसर आपके सामने आएंगे। नौकरी और व्यापार दोनों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे। यात्रा का योग बन रहा है जो लाभकारी होगी। किसी रुके हुए काम में सफलता मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

कर्क: आज आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। कामकाज में उतार-चढ़ाव होगा लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थितियाँ सुधरेंगी। परिवार की ओर से सुख मिलेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी है।

सिंह: आज आपको आत्मविश्वास और सम्मान मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी और आपको नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। छात्र वर्ग को सफलता मिलेगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

कन्या: आज का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी हो सकता है। घरेलू कार्यों में व्यस्त रहेंगे। किसी करीबी रिश्तेदार से मुलाकात होगी। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें, अधिक थकान से बचें।

तुला: आज का दिन आपके लिए सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। नए लोगों से संबंध जुड़ेंगे जो भविष्य में लाभकारी होंगे। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। अचानक धन लाभ हो सकता है। व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृश्चिक: आज आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी से विवाद होने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने निर्णय सोच-समझकर लें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचें।

धनु: आज आपके लिए यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है। मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। पढ़ाई और करियर में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मकर: आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। धन से जुड़ी कोई समस्या हल हो सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात खुशी देगी। परिवार में सामंजस्य रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। सेहत अच्छी रहेगी लेकिन ज्यादा मेहनत न करें।

कुंभ:  आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। नई योजनाएँ बनेंगी और किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में लाभ और नौकरी में तरक्की के योग हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मीन: आज परिवार का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी और व्यापार में सफलता संभव है। रिश्तों में नजदीकियाँ बढ़ेंगी। स्वास्थ्य बेहतर होगा।

