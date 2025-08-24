Tarot Card Rashifal (25th august): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

मेष- आज आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास उच्च स्तर पर रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। नए अवसर हाथ लग सकते हैं।

मेष- आज आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास उच्च स्तर पर रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। नए अवसर हाथ लग सकते हैं। परिवार के साथ कुछ खुशियों भरे पल बिताएंगे। आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, लेकिन अपने आहार का ध्यान रखें।

वृष - आज आपका मन चिंतामुक्त रहेगा। कुछ नए योजनाओं पर काम कर सकते हैं। ऑफिस में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। धन प्राप्ति के नए स्रोत मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए व्यायाम करें।

मिथुन- आज आपको अपने व्यवहार में संयम रखना होगा। काम के प्रति ईमानदारी से लगे रहेंगे तो सफलता मिलेगी। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर मानसिक तनाव न लें।

कर्क- आज आपका दिन अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के संकेत हैं। पारिवारिक संबंध मधुर होंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन किसी पुरानी बीमारी को नजरअंदाज न करें।

सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। कानूनी मामले को हल करने के लिए किसी अनुभवी की मदद ले सकते हैं। इस राशि की महिलाएं घर के कामों में बिजी रहेंगी। किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है।

कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। इस राशि के बच्चों को घूमने-फिरने के दौरान कोई खुशखबरी मिल सकती है। परिवार के साथ किसी दोस्त की शादी में शामिल हो सकते हैं। युवा घर के कामों में माता की सहायता करेंगे।

तुला- आज तुला राशि के जातकों को अपने कार्यों में सतर्क रहना होगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सोच-विचार करें। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, संयम से काम लें। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आराम करना न भूलें।

वृश्चिक- आज का दिन आपके लिए उत्साहपूर्ण रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं। कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। रिश्तों में मधुरता आएगी। इस राशि के छात्रों को घूमने फिरने के दौरान कोई खुशखबरी मिल सकती है। सेहत बेहतर रहेगी।

धनु- आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोगों को धन लाभ होने की संभावना है। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। जो लोग रिलेशन में हैं, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इंटिमेसी की सहारा लेंगे।

मकर- मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। ऑफिस में किसी के साथ बहस होने की संभावना है। परिवार के किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। सिंगल एक्स की यादों में खोए रहेंगे। सेहत का ध्यान रखें।

कुंभ- आज का दिन कुंभ राशि के जातकों मिलाजुला रहने वाला है। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ तालमेल बना रहेगा। परिवार में छोटे बच्चों का ध्यान रखें। लव लाइफ में रोमांस की गर्माहट बनी रहेगी। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन- आज आपका मन नए कार्य करने को उत्साहित रहेगा। ऑफिस या बिजनेस में कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इस राशि के छात्रों का दिन खास रहने वाला है।