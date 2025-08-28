Tarot Card Rashifal (29th August ): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

मेष (Aries) – The Chariot आज आप किसी चुनौती को दृढ़ निश्चय से जीतेंगे। काम और रिश्तों में आत्मविश्वास आपका सहारा बनेगा। संवाद

मेष (Aries) – The Chariot

आज आप किसी चुनौती को दृढ़ निश्चय से जीतेंगे। काम और रिश्तों में आत्मविश्वास आपका सहारा बनेगा। संवाद और सामंजस्य से सफलता मिलेगी।

उपाय – चाय में तुलसी डालकर पीना शुभ रहेगा।



वृषभ (Taurus) – The Empress

प्रकृति और रचनात्मकता से जुड़ने का दिन है। परिवार और प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी। गहरे भावनात्मक जुड़ाव का आशीर्वाद मिलेगा।

उपाय – घर के उत्तर-पूर्व कोने में गुलाबी मोमबत्ती जलाएं।



मिथुन (Gemini) – The Lovers

आज रिश्तों या किसी निर्णय को लेकर दोराहे पर खड़े हो सकते हैं। दिल और दिमाग का संतुलन ज़रूरी है। स्थिरता और विश्वास पर ध्यान देना होगा।

उपाय – जल में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर स्नान करें।



कर्क (Cancer) – The Moon

भावनाएं गहरी रहेंगी। किसी स्थिति को लेकर भ्रम हो सकता है इसलिए जल्दबाज़ी से बचें। संवाद और समझदारी से आगे बढ़ना होगा।

उपाय- शिव चालीसा का पाठ करें।



सिंह (Leo) – Strength

धैर्य और करुणा आपकी असली ताकत है। आज साथी या सहयोगी से जुड़ा तनाव प्रेम से हल होगा। मेहनत और कर्मफल की परीक्षा देंगे।

उपाय – कांच का छोटा क्रिस्टल या कोई पारदर्शी चीज बैडरुम में रखें।



कन्या (Virgo) – The Hermit

एकांत और आत्मचिंतन का दिन है। किसी समस्या का उत्तर आपको भीतर से ही मिलेगा। आत्मचिंतन और आध्यात्मिक मार्ग अपनाना होगा।

उपाय- श्रीराधाकृष्ण को मोर पंख भेंट करें।



तुला (Libra) – Justice

आज कर्म और निष्पक्षता पर भरोसा रखें। कोई कानूनी या कागज़ी काम आपके पक्ष में सुलझ सकता है। भावनाओं और बदलाव से गुजरना होगा।

उपाय- काले तिल दूध में मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं।



वृश्चिक (Scorpio) – Death

पुराने को छोड़कर नए की ओर बढ़ने का समय है। किसी रिश्ते या स्थिति का अंत, नई शुरुआत का मार्ग खोलेगा। रिश्तों और अंतर्ज्ञान पर ध्यान देना होगा।

उपाय- नहाने के पानी में गुलाब जल डालें।



धनु (Sagittarius) – Temperance

संतुलन बनाना आज का मूल मंत्र है। काम और रिश्तों में मध्यम मार्ग अपनाएं। रिश्तों में प्रेम व सामंजस्य का आनंद लेंगे। स्थिरता और जिम्मेदारी निभानी होगी।

उपाय- लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें।



मकर (Capricorn) – The Devil

किसी आदत या बंधन से मुक्ति की आवश्यकता है। आज खुद को बोझिल स्थितियों से बाहर निकालें। अनुशासन और आत्म-विश्लेषण की ज़रूरत है।

उपाय – हर अमावस्या को एक काले धागे में दो गुलाबी मोती बांधकर लॉकर या तकिए के नीचे रखें।



कुंभ (Aquarius) – The Star

आशा और प्रेरणा से भरा दिन है। कोई अच्छी खबर या सकारात्मक बदलाव मन खुश करेगा। साहस और नई ऊर्जा मिलेगी।

उपाय – एक कटोरी दूध में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर उसे चंद्रमा को दिखाकर घर में छिड़कें।



मीन (Pisces) – The High Priestess

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति प्रबल रहेगी। निर्णय लेने से पहले भीतर की आवाज़ सुनें। नेतृत्व व नियंत्रण पर ध्यान देना होगा।

उपाय- श्रीराधाकृष्ण को दही खिलाएं।