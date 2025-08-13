हैदराबाद के श्रद्धालु ने तिरुमला को दान किए 1.1 करोड़ रुपए

तिरुपति (प.स.): हैदराबाद के एक भक्त के.श्रीकांत ने मंगलवार को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टी.टी.डी.) की 2 शाखाओं को 1.1 करोड़ रुपए का दान दिया।

तिरुपति (प.स.): हैदराबाद के एक भक्त के.श्रीकांत ने मंगलवार को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टी.टी.डी.) की 2 शाखाओं को 1.1 करोड़ रुपए का दान दिया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का आधिकारिक संरक्षक है।

मंदिर संस्था ने बताया कि कुल योगदान में से एक करोड़ रुपए एस.वी. अन्ना प्रसादम ट्रस्ट को और 10 लाख रुपए एस.वी. गोसंरक्षण ट्रस्ट को दिए गए। श्रीकांत ने श्रीवरी (देवता) मंदिर के अंदर रंगनायकुला मंडपम में अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी चौधरी वेंकैया चौधरी को डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) के जरिए दान किया।