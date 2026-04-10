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Tula Rashifal 12 April : लव लाइफ में रोमांस का तड़का या परिवार में तकरार? जानें तुला राशि वाले अपनी कुंडली का हाल

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 02:30 AM

tula rashifal 12 april

तुला राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन संतुलन और समझदारी की परीक्षा लेने वाला है। शुक्र के प्रभाव के कारण आपका आकर्षण तो बढ़ेगा, लेकिन शनि की दृष्टि कुछ व्यक्तिगत मोर्चों पर धैर्य की मांग कर रही है।

Tula Rashifal 12 April : तुला राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन संतुलन और समझदारी की परीक्षा लेने वाला है। शुक्र के प्रभाव के कारण आपका आकर्षण तो बढ़ेगा, लेकिन शनि की दृष्टि कुछ व्यक्तिगत मोर्चों पर धैर्य की मांग कर रही है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आज आपके सितारे क्या इशारा कर रहे हैं।

लव लाइफ
आज आपकी लव लाइफ में खुशियों की दस्तक होने वाली है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज आपका पार्टनर आपकी किसी पुरानी गलती को माफ कर सकता है, जिससे रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी। शाम का समय किसी रोमांटिक डेट या लॉन्ग ड्राइव के लिए बेहतरीन है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज का दिन दिलचस्प रहेगा। किसी पुराने मित्र या सोशल मीडिया के जरिए किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। आज अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें।

परिवार
परिवार के मामले में आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि किसी पुरानी पैतृक संपत्ति या पैसों के लेनदेन को लेकर घर के बड़े सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अपनी बात को शांति से रखें। यदि आप बहस में पड़ेंगे, तो बात बिगड़ सकती है। घर के छोटे बच्चों के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा और माहौल को हल्का करेगा।

करियर और आर्थिक स्थिति
दफ्तर में आज काम का बोझ बढ़ सकता है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें, वरना आपकी छवि पर असर पड़ सकता है। धन के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा। निवेश (Investment) की सोच रहे हैं तो आज का दिन रुक जाना ही बेहतर है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है।

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सेहत और खान-पान
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन मिला-जुला रहेगा। काम के तनाव के कारण सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है। बाहर के खाने से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। योग और ध्यान आज आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे।

आज का विशेष उपाय 
आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए सुबह सफेद वस्त्र धारण करें और किसी गरीब कन्या को खीर या कोई सफेद मिठाई दान करें। साथ ही, ॐ शुं शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके पारिवारिक कलह शांत होंगे और प्रेम जीवन में सुख बढ़ेगा।

शुभ रंग: क्रीम और सफेद

शुभ अंक: 6 और 2

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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