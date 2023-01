Vastu for Dining Table: परिवार में खुशहाली के लिए इस दिशा में रखें डाइनिंग टेबल

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Jan, 2023 10:55 AM

हर व्यक्ति तंदुरुस्त रहना चाहता है और इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान पौष्टिक खाने की तरफ देता है। जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसका असर शरीर के साथ-साथ मस्तिष्क पर भी पड़ता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vastu Tips for Dining Table: हर व्यक्ति तंदुरुस्त रहना चाहता है और इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान पौष्टिक खाने की तरफ देता है। जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसका असर शरीर के साथ-साथ मस्तिष्क पर भी पड़ता है। वास्तु विद्वान मानते हैं की सेहत तंदुरुस्त तभी रह सकती है, जब खाने के साथ वास्तु का भी ध्यान रखा जाए। जिस प्रकार मंदिर से लेकर बाथरूम तक के लिए वास्तु होता है, उसी प्रकार घर की हर छोटी-मोटी चीजों से संबंधित भी वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर का डाइनिंग टेबल सही जगह पर होगा तो सदस्यों को किसी भी तरह की बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा और वो खुशहाली भरा जीवन व्यतीत करेंगे। तो आइए हम आपको बताते है, डाइनिंग टेबल से जुड़े वास्तु के कुछ टिप्स।

1100 रुपए मूल्य की जन्म कुंडली मुफ्त में पाएं। अपनी जन्म तिथि अपने नाम, जन्म के समय और जन्म के स्थान के साथ हमें 96189-89025 पर व्हाट्सएप करें

सबसे पहले जानते हैं, टेबल किस आकार का होना चाहिए और कहां रखना चाहिए-

Right direction for dining table डाइनिंग टेबल के लिए सही दिशा: डाइनिंग टेबल महज खाना खाने के लिए ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीजों से जुड़ा होता है। जिनका हमे विशेष ध्यान रखना चाहिए।

वास्तु के अनुसार भोजन करने के लिए पश्चिम दिशा सब से उत्तम है। इसलिए घर के डाइनिंग टेबल को इस दिशा में रखना चाहिए।



पश्चिम दिशा में अगर भोजन नहीं कर सकते तो उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में भोजन किया जा सकता है।

घर की दक्षिण दिशा में डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए, ऐसा करने से घर के सदस्यों के रिश्ते में कड़वाहट आती है।

कई घरों में रसोई में ही खाने की व्यवस्था होती है, अगर आपके भी ऐसा है तो किचन के लिए टेबल पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए।

किचन में डाइनिंग टेबल रखने के लिए पूर्व दिशा भी उत्तम मानी गई है। अगर इस दिशा में भोजन किया जाए तो परिवार वाले सारी बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं।

What should be the size of the dining table डाइनिंग टेबल का आकार कैसा होना चाहिए:



डाइनिंग टेबल का आकार हमेशा चौकोर होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से ये आकार शुभ माना गया है।

डाइनिंग टेबल को हमेशा खुली जगह पर रखना चाहिए और जगह ऐसी हो जहां से सूर्य का प्रकाश आता हो।

टेबल पर खाने के अलावा फालतू चीजें न रखने से परहेज करें।



एक-साथ बैठकर खाएं खाना: डाइनिंग टेबल पर सारे परिवार को एक-साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपसी प्रेम बढ़ता है और मानसिक संतुलन बना रहता है। साथ बैठकर भोजन करने से शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है और अत्मिक शांति का अनुभव होता है।