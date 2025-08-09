Main Menu

Vastu Tips: दक्षिण दिशा का करिश्मा, इसी तस्वीर से चमकता है नसीब

09 Aug, 2025

vastu tips

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र की एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है, जो दिशाओं और ऊर्जा के संतुलन के आधार पर जीवन को सफल, सुखमय और समृद्ध बनाने में सहायक माना जाता है। यही कारण है कि आज भी अधिकांश अमीर और सफल लोग अपने घर और ऑफिस के निर्माण या सजावट में वास्तु नियमों का खास ध्यान रखते हैं। ऐसा ही एक रहस्य दक्षिण दिशा से जुड़ा है। माना जाता है कि यदि घर या व्यवसाय स्थल की दक्षिण दिशा में एक विशेष तस्वीर लगाई जाए, तो न केवल कारोबार में तेजी आती है, बल्कि आर्थिक स्थिति भी लगातार मजबूत होती जाती है। कई अमीर लोगों के घरों में यह खास तस्वीर देखने को मिलती है, जिसे वे अपनी सफलता का गुप्त सूत्र मानते हैं।

PunjabKesari Vastu Tips

दक्षिण दिशा का महत्व
वास्तु शास्त्र के अनुसार, दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, लेकिन इसका अर्थ अशुभ नहीं होता। बल्कि सही तरीके से इस दिशा का उपयोग किया जाए, तो यह अपार धन, शक्ति और स्थायित्व प्रदान करती है। व्यवसाय की दृष्टि से दक्षिण दिशा को स्थायित्व की दिशा माना जाता है। यह दिशा सफलता को स्थायी बनाती है। इसलिए जो लोग अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता और व्यापारिक उन्नति चाहते हैं, वे दक्षिण दिशा को कभी नज़रअंदाज़ नहीं करते। अमीर लोग न केवल इस दिशा को साफ और ऊर्जा से भरपूर रखते हैं, बल्कि इसमें एक विशेष प्रतीकात्मक तस्वीर भी लगाते हैं।

कौन सी है वह खास तस्वीर ?
अमीर लोगों के घरों और ऑफिसों में अक्सर दक्षिण दिशा में बहती हुई जलधारा, चलता हुआ घोड़ा, या सूर्य की किरणों के साथ उगता हुआ सूरज जैसी तस्वीरें लगाई जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो तस्वीर प्रसिद्ध है और जिसे लक्ष्मी आगमन का प्रतीक माना जाता है, वह है सात घोड़ों की तस्वीर।

सात घोड़ों की तस्वीर क्यों ?
सात घोड़े सूर्य देव के रथ को खींचते हैं और ये प्रतीक हैं ऊर्जा, गति, आत्मविश्वास और प्रगति के। सात घोड़े लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। माना जाता है कि इस तस्वीर को घर या ऑफिस की दक्षिण दीवार पर लगाने से:

व्यवसाय में रुकावटें दूर होती हैं, नई ऊर्जा का संचार होता है, आर्थिक प्रगति में तेजी आती है, व्यापार में स्थायित्व और लाभ मिलता है इसलिए अमीर और सफल लोग इस तस्वीर को अपनी सफलता की नींव मानते हैं।

PunjabKesari Vastu Tips

सात घोड़ों की तस्वीर लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें

घोड़ों के चेहरे सीधे सामने की ओर हों ताकि वे प्रतीकात्मक रूप से आपकी ओर सफलता ला सकें।

तस्वीर में कोई भी घोड़ा अधूरा न हो, सभी घोड़े पूर्ण और गतिशील दिखने चाहिए।

ध्यान रहे कि तस्वीर फटी या धुंधली न हो, इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है।

सप्त घोड़ों की तस्वीर दक्षिण दिशा की दीवार पर ही लगानी चाहिए – तभी इसका वास्तु प्रभाव पूर्ण रूप से मिलता है।

PunjabKesari Vastu Tips

