Vastu Tips: पुराने कपड़े घर में इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये वास्तु टिप्स

Vastu Tips: जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं या बार-बार मेहनत करने के बावजूद हमें मनचाहा फल नहीं मिलता तो हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं की कई बार घर में रखी छोटी-छोटी चीज़ें हमारी किस्मत का रुख बदल सकती है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vastu Tips: जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं या बार-बार मेहनत करने के बावजूद हमें मनचाहा फल नहीं मिलता तो हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं की कई बार घर में रखी छोटी-छोटी चीज़ें हमारी किस्मत का रुख बदल सकती है। कहा जाता है कि खुशहाली और बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि घर के माहौल और उसमें फैली ऊर्जा से भी जुड़ी होती है। ऐसे में घर में पड़ी पुरानी और खराब चीज़ें चाहे वो टूटे-फूटे बर्तन हों या फिर फटे-पुराने कपड़े व्यक्ति की तरक्की में बाधा बन सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर घर में पुराने कपड़ो का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आखिर इनका करना क्या चाहिए। तो आइए जानते हैं कि घर में पड़े पुराने कपड़ों का क्या करना चाहिए।

ज्योतिष शास्त्र की माने तो घर में पड़े पुराने कपड़ें का संबंध शनि और शुक्र से माना जाता है। ऐसे में कहा गया है कि घर में फटे पुराने कपड़ें रखने से शनि और राहू का अशुभ प्रभाव पड़ता है साथ इनकों एक ही जगह पर इकट्ठा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। जिससे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के बेडरुम में पुराने कपड़ो को नहीं रखना चाहिए। इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे नकारात्मकता आती है जिसका सिधा असर दांपत्य जीवन पर पड़ता है। ऐसें में कभी भी पुराने कपड़े बैडरुम में नहीं रखने चाहिए।

इसके अलावा कई घरो में ऐसा देखने को मिलता है कि घर में रखें पूराने या फिर फटे कपड़ो को डस्टर बना कर और पोंछा बनाकर इस्तेमाल करते हैं। वास्तु शास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता। कहते हैं कपड़ों में व्यक्ति की ऊर्जा रह जाती है जिसका इस्तेमाल घर की साफ सफाई में करने से नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है। इतना ही नहीं इसका सिधा असर उस व्यक्ति की सेहत पर भी हो सकता है। इसके अलावा इससे पैदा हुई नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में कलह क्लेश की स्थिति पैदा हो सकती है।

घर में पड़े पुराने कपड़ो का क्या करना चाहिए

अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं, तो आप उसे ज़रुरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। ध्यान रखें ही दान तभी करें अगर उन कपड़ो की हालत सही हो और पहनने लायक हो। लेकिन दान करने से पहले इन कपड़ो को नमक के पानी से निकाल कर ही दें। इससे उन कपड़ो की ऊर्जा जैसी भी हो दूर हो जाती है। वहीं, अगर आपके पास काले रंग के कपड़े है तो इन्हें शनिवार के दिन दान करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि शनिवार के दिन काले कपड़े दान करने से शनि दोष दूर होता है।