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Vrishchik Rashifal 12 April : वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 अप्रैल है टर्निंग पॉइंट, सितारों ने दी है बड़ी उपलब्धि की दस्तक

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 02:50 AM

vrishchik rashifal 12 april

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2026 की तारीख कैलेंडर का महज एक पन्ना नहीं, बल्कि आपके जीवन का एक बड़ा 'मोड़' साबित होने वाली है।

Vrishchik Rashifal 12 April : वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2026 की तारीख कैलेंडर का महज एक पन्ना नहीं, बल्कि आपके जीवन का एक बड़ा 'मोड़' साबित होने वाली है। मंगल के प्रभाव वाली इस राशि के लिए आज ग्रहों का गोचर कुछ ऐसी परिस्थितियां बना रहा है, जहां आपकी बरसों की मेहनत एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आपके सामने खड़ी होगी।

टर्निंग पॉइंट: बदल जाएगी आपकी दिशा
आज आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट सकती है या कोई ऐसा निर्णय आप ले सकते हैं, जो आपके भविष्य की दिशा बदल देगा। यह टर्निंग पॉइंट आपके करियर से जुड़ा हो सकता है या आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों से। आज सितारे आपको वह साहस प्रदान करेंगे, जिसकी कमी के कारण आप अब तक पीछे हट रहे थे।

करियर
ऑफिस में आज आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपकी प्रोफाइल को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अधिकारियों की नजर में आपकी साख बढ़ेगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन किसी बड़े निवेश या नई साझेदारी की शुरुआत का है। बाजार में आपकी कोई पुरानी अटकी हुई डील आज फाइनल हो सकती है, जिससे बड़ा आर्थिक लाभ होगा।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन काफी मजबूत है। आय के नए स्रोत खुलेंगे। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया था, तो आज उससे उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आज सुलझने की दिशा में बढ़ेगा।

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लव लाइफ और रिश्ते
वृश्चिक राशि के जातक अपनी भावनाओं को लेकर काफी गंभीर होते हैं। आज जीवनसाथी या पार्टनर के साथ आपके संबंध और भी गहरे होंगे। आप दोनों मिलकर भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश या घर खरीदने की योजना बना सकते हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए आज कहीं से अच्छा रिश्ता आने की संभावना है।

सेहत और सावधानी
ऊर्जा के स्तर में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मंगल की अधिकता के कारण स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन या जल्दबाजी आ सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। योग और प्राणायाम आपके लिए आज विशेष रूप से लाभकारी रहेंगे।

आज का विशेष उपाय 
अपनी सफलता की राह को और आसान बनाने के लिए आज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल सिंदूर या चोला चढ़ाएं। किसी जरूरतमंद को तांबे का बर्तन या लाल मसूर की दाल दान करना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल बनाएगा।

शुभ रंग: गहरा लाल और मैरून

शुभ अंक: 8 और 1

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