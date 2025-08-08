Weekly numerology (11.03.2025 से 17.03.2025): जन्म तिथि से जानिए आपके लिए कितना शुभ रहेगा यह सप्ताह

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत का समय आर्थिक स्थिति के नजरिए से अच्छा रहेगा। सैलरी में इंक्रीमेंट के योग बनते हैं। हालांकि बुधवार का दिन थोड़ा सावधानी से बिताएं। कोई भी अनैतिक कार्य करने से बचें अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य का समय निजी जीवन के नजरिया से अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। शनिवार के दिन कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है हालांकि रविवार का दिन थोड़ा आलस्य भरा रहेगा।

उपाय: सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें।



मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। मूलांक 2 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम सामान्य रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपका मन काम में लगेगा, मन प्रसन्न रहेगा और काम समय पूरा कर पाएंगे। मंगलवार का दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं बनती है। हालांकि बुधवार का दिन थोड़ा सावधानी से बिताएं। कागजों के इस्तेमाल में सावधानी बरतें। सप्ताह के मध्य में विवाह योग्य जातकों को शादी के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं लेकिन सप्ताह के अंत में सेहत का ख्याल रखें। मानसिक तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।

उपाय:- गुड़ का सेवन करें यथासंभव शिवलिंग पर जल अभिषेक करते रहें।



मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम औसतन रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत का समय लेखन और दर्शनशास्त्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मंगलवार का दिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह के मध्य में किसी अनुभवी व्यक्ति से मतभेद हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें, सांस से संबंधित तकलीफ होने की संभावना बनती है। सप्ताह के अंत में किसी धर्म स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। आपका मन अध्यात्म की तरफ ज्यादा रुझान में रहेगा। रविवार के दिन आलस्य के कारण अपने काम को आने वाले समय पर डालने की कोशिश करेंगे।

उपाय:- बृहस्पतिवार का व्रत करें। केसर का तिलक लगाएं।



मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहू देव करते हैं। मूलांक 4 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार के दिन किसी को कोई वादा करने से बचें। भावनाओं में आकर अपने शब्दों का चयन सोच-समझ कर करें। हालांकि मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। सप्ताह के मध्य का समय थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। बुधवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। सोशल मीडिया लेखन और प्रकाशन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ होने की संभावना बनती है। सप्ताह के अंत में जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। शनिवार के दिन की गई यात्राएं सफल रहेंगी। प्रॉपर्टी संबंधी मामले भी सामने आ सकते हैं।

उपाय :- घर की पूर्व दिशा को साफ-सुथरा रखें। कोई खराब विद्युत उपकरण घर में न रखें।



मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। मूलांक 5 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में भावनाओं में आकर कोई फैसला लेने से बचें हालांकि मंगलवार का दिन अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में भी पदोन्नति के योग बनते हैं। बुधवार के दिन विदेशी काम में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय सोच-समझ कर लें। सप्ताह के मध्य का समय विवाह योग्य जातकों के लिए शुभ रहेगा। सप्ताह के अंत में मां-बेटी के संबंध में घनिष्ठता बढ़ेगी। कुछ अनचाहे खर्चों पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे।

उपाय:- बुध आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। छोटी बहन-भाइयों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें।



मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। मूलांक 6 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम औसतन रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में नकदी धन अधिक खर्च होगा। मंगलवार के दिन कार्यक्षेत्र पर कार्यभार अधिक बना रहेगा। सप्ताह के मध्य में किसी दिखावे और बहकावे में आकर कोई फैसला लेने से बचें। हालांकि सप्ताह के अंत का समय आपके अनुकूल रहेगा। निजी जरूरत पर पैसा खर्च होगा। जीवनसाथी के साथ अपने मन की बात साझा कर बेहतर महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में लाभ होने की संभावना बनती है।

उपाय:- वस्त्रों का दान न करें। लक्ष्मी मां की आराधना करें।



मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम औसतन रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में भावनाओं में घिरा हुआ महसूस करेंगे हालांकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन काफी समय से रुके हुए किसी काम को गति मिलने की संभावनाएं बनती है। सप्ताह के मध्य का समय निजी जीवन के नजरिया से अच्छा रहेगा। विवाह योग्य जातकों को शादी के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। शुक्रवार का दिन भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। दर्शनशास्त्र से जुड़े हुए लोग अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। सप्ताह के अंत में जमीन-जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी मामले सामने आ सकते हैं।

उपाय:- सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल दें। कोई जंग लगी हुई लोहे की वस्तु घर में न रखें।



मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। मूलांक 8 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे। यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा व्यस्त रहेगा। निजी जीवन पर कम ध्यान दे पाएंगे। सरकारी काम बन सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में कुछ निर्णय लेने में असमंजस्ता महसूस करेंगे। हालांकि जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। बुधवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेशी काम में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। कुछ अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं। सप्ताह के अंत में यात्राओं के योग बनते हैं। रविवार के दिन किसी नए काम की जिम्मेदारी के कारण व्यस्त रहेंगे।

उपाय:- लक्ष्मी मां की आराधना करें। साफ-सुथरे कपड़े पहनें।



मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। मूलांक 9 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम ठीक-ठाक रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में किसी को उधार दी हुई धनराशि वापिस मिल सकती है। मंगलवार का दिन अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन बेकार के लड़ाई-झगड़े से दूर रहें और कोई भी अनैतिक कार्य करने से बचें। सप्ताह के मध्य में अपनी बोलचाल के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझ कर करें। सप्ताह के अंत का समय भी थोड़ा उतार- चढ़ाव भरा रहेगा। यात्राओं के दौरान सावधानी बरतें। कोर्ट-कचहरी संबंधित मामले सामने आ सकते हैं।

उपाय:- गुड़ और शहद का सेवन करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें।

आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट – www.gurukulastro.com