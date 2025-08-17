Weekly Tarot Horoscope (17th- 23rd August ): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

मेष- इस सप्ताह आपके लिए ऊर्जा और नए अवसरों का समय है। कार्यक्षेत्र में सक्रियता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। पुराने प्रोजेक्ट्स से फायदा मिलने की संभावना है। वित्तीय दृष्टि से सुखद बदलाव संभव हैं

मेष- इस सप्ताह आपके लिए ऊर्जा और नए अवसरों का समय है। कार्यक्षेत्र में सक्रियता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। पुराने प्रोजेक्ट्स से फायदा मिलने की संभावना है। वित्तीय दृष्टि से सुखद बदलाव संभव हैं, रोकड़ में सुधार हो सकता है। रिश्तों में संवाद बनाए रखने से मन की स्पष्टता बनी रहेगी।

उपाय- शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

शुभ रंग- स्लेटी

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 7

वृष- यह सप्ताह विचारों को व्यवस्थित करने का अच्छा समय है। घर‑परिवार या करीबी रिश्तों में सहयोग मिलेगा। निवेश या बड़े खर्चों में सतर्कता बरतनी जरूरी है जबकि करियर में हुई मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रख कर संतुलन बनाए रखें।

उपाय- पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं।

शुभ रंग- महरून

शुभ दिशा- पश्चिम

शुभ अंक- 2

मिथुन- संचार और विचारों में चपलता बनेगी। नेटवर्किंग या टीम वर्क में सफलता मिलेगी। किसी दोस्त या संपर्क से सहयोग मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी से सोचकर कदम उठाएं, बल्कि छोटे‑मोटे लाभ जरूर होंगे। सीखने और जानने के लिए यह समय अनुकूल है।

उपाय- जरूरतमंदों को दान करना करें।

शुभ रंग-नारंगी

शुभ दिशा- दक्षिण

शुभ अंक- 4

कर्क- भावनात्मक रूप से यह सप्ताह संवेदनशील रहेगा। कार्य या परिवार से संबंधित तनाव रह सकता है लेकिन धैर्य और संयम से स्थितियां सुधरेंगी। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें। रिश्तों में संवाद से सुधार आने की उम्मीद है।

उपाय- हर रोज आखिरी रोटी कौवे को खिलाएं।

शुभ रंग- सफ़ेद

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 9

सिंह- नेतृत्व के गुण उभर कर सामने आएंगे। काम में सक्रियता और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा से सफलता मिल सकती है। आर्थिक मोर्चे पर लाभ संभव है लेकिन आवेग पर नियंत्रण बनाए रखें। सम्मान और पहचान हासिल करने का समय है, ध्यान रखें कि इसके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं।

उपाय- मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग- पिंक

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 2

कन्या- सुक्ष्मता और विश्लेषणात्मक सोच इस सप्ताह आपकी ताकत बन सकती है। कार्य‑व्यवस्था में सुधार लाने के अवसर प्राप्त होंगे। बजट में बचत पर ध्यान दें, अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य में स्थिरता बनी रहेगी, स्थिर दिनचर्या आपके लिए लाभकारी होगी।

उपाय- सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

शुभ रंग- ग्रे

शुभ दिशा- दक्षिण

शुभ अंक- 8

तुला- सहयोग और संतुलन का सप्ताह है। पारिवारिक या सामाजिक रिश्तों में सामंजस्य बढ़ाने की संभावना है। यदि तनाव या मतभेद हों, तो शांतिपूर्ण संवाद से उन्हें हल किया जा सकता है। प्रेम और संबंधों में मधुरता आएगी। वित्तीय निर्णयों में तर्क और बुद्धिमत्ता सहयोगी होंगे।

उपाय- आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

शुभ रंग- गोल्डन

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 3

वृश्चिक- आत्म-नियंत्रण और केंद्रित प्रयास आपके लिए अहम होंगे। किसी लंबे समय से चले आ रहे कार्य में परिणाम मिलना शुरू हो सकता है। भावनात्मक दृष्टि से यह समय गहरी अंतर्दृष्टि लाने वाला हो सकता है। विवाद से दूर रहें, और कोई बड़ा निर्णय सोच-समझकर लें।

उपाय- तुलसी माता की सेवा करें।

शुभ रंग- संतरी

शुभ दिशा- पश्चिम

शुभ अंक- 1

धनु- इस सप्ताह आपकी ऊर्जा और उत्साह उच्च स्तर पर रहेगा। किसी नई योजना या यात्रा की शुरुआत हो सकती है। कामकाज में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक मौके मिलेंगे लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी, और किसी पुराने दोस्त से मुलाकात संभव है। समय है लक्ष्य को फिर से स्पष्ट करने का।

उपाय- चावल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें।

शुभ रंग- गुलाबी

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 9

मकर- यह सप्ताह व्यावसायिक स्थिरता और कार्यक्षमता को मजबूत करने का समय है। कार्यस्थल पर नई ज़िम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आगे बढ़ने का अवसर देंगी। भावनात्मक मामलों में धैर्य की ज़रूरत होगी, कोई निर्णय जल्दबाज़ी में न लें। आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा लेकिन निवेश को लेकर सजग रहें।

उपाय- बजरंगबली की आराधना करें।

शुभ रंग- पीला

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 8



कुंभ- यह सप्ताह विचारों में नवीनता और रचनात्मकता लेकर आएगा। कोई नया कौशल सीखने या खुद को अपडेट करने की प्रेरणा मिल सकती है। मित्रों से सहयोग मिलेगा, जिससे कोई अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। रोमांटिक जीवन में नई शुरुआत के संकेत हैं लेकिन संवाद को प्राथमिकता दें।

उपाय- शुक्रवार के दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग की वस्तुएं दान करें।

शुभ रंग- नीला

शुभ दिशा- दक्षिण

शुभ अंक- 6

मीन- यह सप्ताह आत्मनिरीक्षण और मन की शांति की ओर ले जा सकता है। कामकाज में मन थोड़ा भटक सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखें। पारिवारिक मामलों में सहानुभूति और समझदारी से बात बन सकती है। आर्थिक पक्ष स्थिर है लेकिन घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

उपाय- भगवान शिव को काले तिल मिला जल अर्पित करें।

शुभ रंग- लाल

शुभ दिशा- पश्चिम

शुभ अंक- 2

