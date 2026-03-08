Weekly Tarot Horoscope (9th-15th March): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

मेष (Aries) यह सप्ताह आपके लिए मिला-जुला रहेगा। शुरुआती दिनों में कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक हो सकता है, जिससे आप थोड़ा तनाव महसूस करेंगे।

मेष (Aries)

यह सप्ताह आपके लिए मिला-जुला रहेगा। शुरुआती दिनों में कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक हो सकता है, जिससे आप थोड़ा तनाव महसूस करेंगे। हालांकि, सप्ताह के मध्य तक परिस्थितियाँ आपके पक्ष में होने लगेंगी। व्यापार से जुड़े लोगों को कोई नया निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लेनी चाहिए। रिश्तों के मामले में, अपने साथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें, अन्यथा मनमुटाव हो सकता है। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, खान-पान का विशेष ध्यान रखें और बाहर का खाना खाने से बचें।

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग: लाल

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह उन्नति और खुशियां लेकर आएगा। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने साथी के साथ यादगार समय बिताएंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। कुल मिलाकर, यह सप्ताह आपके लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है।

उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।

शुभ रंग: सफेद

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भागदौड़ वाला हो सकता है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विवाहित लोगों के जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। यदि आप छात्र हैं, तो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए यह समय अच्छा है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और फालतू की चर्चाओं से दूर रहें।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें और गणपति की पूजा करें।

शुभ रंग: हरा

कर्क (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनाओं से भरा रहेगा। आप अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति अधिक संवेदनशील महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे। संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं और नए निवेश के लिए समय बेहतर है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, खासकर मौसमी बीमारियों से। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। इस सप्ताह धैर्य से काम लेना आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा।

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

शुभ रंग: सिल्वर/चमकीला सफेद

सिंह (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्म-विश्वास से भरा रहेगा। आपके नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और आप जटिल कार्यों को भी आसानी से पूरा कर लेंगे। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं। अटके हुए सरकारी काम इस सप्ताह पूरे होने की संभावना है। आर्थिक रूप से आप मजबूत महसूस करेंगे, लेकिन खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी है। परिवार के सदस्यों के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें और नियमित व्यायाम करें। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी।

उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें।

शुभ रंग: सुनहरा

कन्या (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संतुलित रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता दिखाने के कई अवसर मिलेंगे। यदि आप निवेश करना चाहते हैं, तो शेयर बाजार या भूमि में निवेश करना लाभदायक हो सकता है। छात्रों को अपनी एकाग्रता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। सप्ताह के मध्य में किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए सुखद रहेगी। घर में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें और किसी भी तरह की गलतफहमी को बातचीत के जरिए तुरंत दूर करें।

उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।

शुभ रंग: गहरा हरा

तुला (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अवसर लेकर आएगा। आपके आकर्षण और व्यवहार कुशलता के कारण लोग आपसे प्रभावित होंगे। करियर में तरक्की के द्वार खुलेंगे और वेतन वृद्धि या पदोन्नति की संभावना है। सामाजिक उत्सवों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव मुक्त रहने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। अपने मन की बात सुनने से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

उपाय: गरीब बच्चों को सुगंधित वस्तुएं या कपड़े दान करें।

शुभ रंग: गुलाबी

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों और सफलताओं का मिश्रण रहेगा। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें। सप्ताह के मध्य तक मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आर्थिक निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। परिवार में किसी सदस्य के साथ अनबन हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। सेहत के मामले में जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, धैर्य से काम लें। खुद को शांत रखने के लिए समय निकालें और पर्याप्त आराम करें।

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं।

शुभ रंग: मैरून

धनु (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुशियों और उपलब्धियों वाला रहेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापार में नई साझेदारी के योग बन रहे हैं। विदेश जाने की इच्छा रखने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खासकर आंखों या सिरदर्द की समस्या हो सकती है। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। जीवनसाथी के साथ मिलकर किसी बड़े कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे।

उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

शुभ रंग: पीला

मकर (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह कठिन परिश्रम का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत वरिष्ठों की नजर में आएगी। आलस्य से बचें और समय पर काम पूरा करने की कोशिश करें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और किसी को उधार देने से बचें। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, हालांकि बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पर्याप्त नींद लें। जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं, तो कोई बड़ा पद मिल सकता है। धैर्य और अनुशासन ही इस सप्ताह आपकी सफलता के मंत्र हैं।

उपाय: शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें और पीपल के नीचे दीपक जलाएं।

शुभ रंग: नीला

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता और नवीनता लेकर आएगा। आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे जो भविष्य में काम आएगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए प्रभावशाली लोगों से संपर्क होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें। करियर में नए प्रोजेक्ट्स मिलने से उत्साह बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन बाहर का पानी पीने से बचें। छात्रों के लिए समय अनुकूल है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और भावुक होकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।

उपाय: दिव्यांगों को भोजन कराएं या दान दें।

शुभ रंग: आसमानी नीला

मीन (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में मानसिक दुविधा हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतेगा, चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। नौकरीपेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है। व्यापारियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः लाभ होगा। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिससे व्यस्तता बढ़ेगी। सेहत के प्रति सचेत रहें, ठंडी चीजों से परहेज करें। प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा। आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें। बड़ों का आशीर्वाद आपके काम आएगा। कुल मिलाकर, यह सप्ताह आपको धैर्य और संयम से आगे बढ़ने की सीख देगा।

उपाय: गुरुवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

शुभ रंग: सुनहरा पीला