March Tarot Monthly Rashifal: मार्च का महीना इन राशियों के लिए रहेगा बेहद Lucky

Horoscope March 2026: मार्च का महीना नई ऊर्जा, नई उम्मीदों और नई शुरुआतों का प्रतीक माना जाता है। वसंत ऋतु के आगमन के साथ प्रकृति की तरह ही हमारी ज़िंदगी में भी बदलाव की आहट सुनाई देने लगती है। टैरो कार्ड्स के अनुसार यह महीना कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली रहने वाला है। आइए जानते हैं मार्च 2026 का मासिक टैरो राशिफल और किन राशियों पर बरसेगी किस्मत की कृपा।

मार्च में सबसे Lucky राशियां

टैरो संकेतों के अनुसार इस महीने विशेष रूप से मेष, सिंह, वृषभ और मकर राशि वालों के लिए समय बेहद शुभ रहेगा। इन राशियों को करियर, धन और प्रेम तीनों क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

उपाय और सलाह

रोज़ सुबह सूर्य को जल अर्पित करें।

पीले या हरे रंग का अधिक उपयोग करें।

सकारात्मक सोच बनाए रखें।

किसी जरूरतमंद को दान करें।

मार्च 2026 का महीना नई ऊर्जा और नई उम्मीदों से भरा रहेगा। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि मेहनत और आत्मविश्वास से आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। कुछ राशियों के लिए यह महीना भाग्यशाली रहेगा, लेकिन हर राशि के लिए अवसर मौजूद हैं।

याद रखें, भाग्य तभी साथ देता है जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं।

मेष राशि (Aries)

टैरो कार्ड: The Sun

मार्च का महीना मेष राशि वालों के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आया है। The Sun कार्ड सफलता, खुशियों और आत्मविश्वास का प्रतीक है। करियर में प्रमोशन या नई नौकरी का योग बन सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। यह महीना आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। किसी नए प्रोजेक्ट या बिज़नेस की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है।

वृषभ राशि (Taurus)

टैरो कार्ड: Ace of Pentacles

यह कार्ड धन, समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। अचानक धन लाभ या निवेश से फायदा। नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। मार्च में आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक मामलों में समझदारी से निर्णय लें।

मिथुन राशि (Gemini)

टैरो कार्ड: The Lovers

यह महीना रिश्तों के लिहाज़ से महत्वपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। पुराने विवाद खत्म होंगे।

साझेदारी में लाभ होगा। भावनात्मक रूप से संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। दिल और दिमाग दोनों से निर्णय लें।

कर्क राशि (Cancer)

टैरो कार्ड: The Chariot

यह कार्ड विजय और आगे बढ़ने का संकेत देता है। करियर में बड़ी उपलब्धि। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता। विदेश यात्रा के योग।

आत्मविश्वास में वृद्धि। मार्च आपके लिए संघर्ष के बाद जीत का महीना है।

सिंह राशि (Leo)

टैरो कार्ड: Wheel of Fortune

भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूम रहा है। अचानक बड़ा अवसर मिलेगा। पुराने नुकसान की भरपाई। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि।

रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। यह महीना आपकी किस्मत चमका सकता है।

कन्या राशि (Virgo)

टैरो कार्ड: The Magician

यह कार्ड आपकी प्रतिभा और कौशल को दर्शाता है। नए आइडिया से सफलता। बिज़नेस में विस्तार। आत्मविश्वास में वृद्धि।

प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव। आप जो सोचेंगे, वह पूरा करने की शक्ति इस महीने आपके पास होगी।

तुला राशि (Libra)

टैरो कार्ड: Justice

कानूनी मामलों में जीत। संतुलन और शांति। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान। रिश्तों में स्पष्टता। सही निर्णय लेने से सफलता मिलेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

टैरो कार्ड: Death (Transformation)

यह बदलाव का संकेत है। नई शुरुआत। पुराने रिश्तों से मुक्ति। करियर में बड़ा बदलाव। मानसिक शांति। डरने की जरूरत नहीं, यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा।

धनु राशि (Sagittarius)

टैरो कार्ड: Temperance

संतुलन और धैर्य से सफलता। विदेश से लाभ। शिक्षा में प्रगति। रिश्तों में सुधार। मार्च में संयम ही आपकी ताकत होगा।

मकर राशि (Capricorn)

टैरो कार्ड: King of Pentacles

आर्थिक मजबूती। निवेश से लाभ। बिज़नेस में बड़ा मुनाफा। पारिवारिक सुख। यह महीना स्थिरता और सफलता का है।

कुंभ राशि (Aquarius)

टैरो कार्ड: The Star

इच्छाओं की पूर्ति। करियर में नई दिशा। प्रेम जीवन में उम्मीद की किरण। स्वास्थ्य में सुधार। मार्च आपके लिए सपनों को साकार करने का महीना है।

मीन राशि (Pisces)

टैरो कार्ड: The Moon

भावनात्मक गहराई। छुपे हुए अवसर सामने आएंगे। रचनात्मक कार्यों में सफलता। आध्यात्मिक प्रगति। सही दिशा में ध्यान लगाने से लाभ होगा।