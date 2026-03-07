Daily horoscope : आज इन राशियों की दूर होंगी आर्थिक और धन संबंधित दिक्कतें
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 07 Mar, 2026 08:00 AM
मेष : कामकाजी प्रोग्रामों के लिए समय अच्छा, कामयाबी साथ देगी, हर मामले के प्रति दोनों पति-पत्नी की एक जैसी सोच-अपरोच रहेगी।
वृष: दुश्मनों की शरारतों, हरकतों पर नजर रखनी ठीक रहेगी, आप किसी भी यत्न और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की हिम्मत न कर सकेंगे।
मिथुन: संतान जरूरत के हर मौके पर साथ खड़ी दिखेगी, मन पर पॉजिटिव सोच प्रभावी रहेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।
कर्क: किसी अदालती काम के साथ जुड़ी कोई कोशिश हाथ में लेने पर बेहतर नतीजा मिलने की आशा, तेज प्रभाव बना रहेगा।
सिंह : मित्र तथा कामकाजी साथी आपके साथ न सिर्फ सहयोग ही करेंगे बल्कि आपके हर प्रस्ताव, सुझाव को भी सहमति देंगे।
कन्या : टीचिंग, कोचिंग, पुस्तक प्रकाशन, स्टेशनरी, टूरिज्म कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।
तुला: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, यत्नों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी मगर मौसम के एक्सपोयजर से अपना बचाव रखें।
वृश्चिक: सितारा खर्चों को बढ़ाने तथा अर्थ दशा टाइट रखने वाला, ध्यान रखें कि आपकी पेमैंट न किसी के नीचे फंस जाए।
धनु : सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने तथा आपके किसी उलझे अटके काम को सुलझाने वाला।
मकर: राजकीय कामों में कदम बढ़त की तरफ, अफसर न सिर्फ आपके प्रति सॉफ्ट रुख रखेंगे, बल्कि शत्रु भी कमजोर रहेंगे।
कुंभ: धार्मिक सामाजिक कामों में ध्यान, यत्न करने पर कोई स्कीम प्रोग्राम मैच्योर होगा, मान-सम्मान की प्राप्ति।
मीन : सितारा सेहत के लिए कमजोर, खान-पान में उन वस्तुओं को कम इस्तेमाल करें जो तबीयत को सूट न करती हों।