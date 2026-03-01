Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Weekly Tarot Horoscope (1st-7th March): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

Weekly Tarot Horoscope (1st-7th March): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

Edited By Updated: 01 Mar, 2026 10:03 AM

weekly tarot horoscope

मेष (Aries) इस सप्ताह आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी नई योजनाओं को सराहना मिलेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

 शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष (Aries)
इस सप्ताह आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी नई योजनाओं को सराहना मिलेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक रूप से समय अनुकूल है, लेकिन निवेश से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में यात्रा के योग बन रहे हैं जो भविष्य में लाभदायी सिद्ध होगी। सेहत का ध्यान रखें, विशेषकर खान-पान में लापरवाही न बरतें। छात्रों के लिए एकाग्रता बढ़ाने का समय है।

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
शुभ रंग: लाल

वृषभ (Taurus)
वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक उन्नति लेकर आएगा। पुराने अटके हुए काम पूरे होने से मानसिक शांति मिलेगी। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी, हालांकि संवाद के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। खान-पान में संयम बरतें, पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है।

और ये भी पढ़े

उपाय: शुक्रवार को छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं।
शुभ रंग: सफेद

मिथुन (Gemini)
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा। करियर में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से आप उन्हें हल करने में सफल रहेंगे। नए संपर्कों से लाभ होने की संभावना है। फिजूलखर्ची पर लगाम लगाना जरूरी है, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें।

उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं।
शुभ रंग: हरा

कर्क (Cancer)
यह सप्ताह आपके लिए भावुकता से भरा रह सकता है। रिश्तों को लेकर आप थोड़े संवेदनशील रहेंगे। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे। माता-पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन उधार देने से बचें। घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। मानसिक तनाव से बचने के लिए संगीत या कला का सहारा लें।

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें।
शुभ रंग: सिल्वर/सफेद

सिंह (Leo)
सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई ऊर्जा लेकर आएगा। लीडरशिप क्वालिटी के कारण आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी और धन लाभ के मार्ग खुलेंगे। दांपत्य जीवन में कुछ नोक-झोंक हो सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें। खान-पान में फल और सब्जियों का अधिक प्रयोग करें। सप्ताह के अंत में पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, लेकिन अहंकार से दूर रहें।

उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दें।
शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन)

कन्या (Virgo)
कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा। रुके हुए सरकारी काम पूरे होने की संभावना है। बैंकिंग या शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष शुभ है। पारिवारिक वातावरण शांत रहेगा और भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। अपनी वाणी की सौम्यता बनाए रखें, इससे आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आंखों का ख्याल रखें। निवेश के लिए सप्ताह का मध्य भाग उत्तम है। अपनी गोपनीयता बनाए रखें।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
शुभ रंग: हल्का हरा

तुला (Libra)
तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन बनाने का है। कार्य और निजी जीवन के बीच तालमेल बैठाना जरूरी होगा। पार्टनरशिप में किए गए व्यापार से लाभ होने की उम्मीद है। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। सेहत में सुधार होगा, लेकिन आलस्य से बचें। घर के नवीनीकरण या साजो-सामान पर खर्च हो सकता है। प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय रोमांस से भरा रहेगा। किसी भी कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें।

उपाय: शुक्रवार के दिन मंदिर में इत्र दान करें।
शुभ रंग: गुलाबी (पिंक)

वृश्चिक (Scorpio)
इस सप्ताह आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आपकी मेहनत का श्रेय कोई और लेने की कोशिश कर सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि अचानक आए खर्च चिंता बढ़ा सकते हैं। संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। पुराने निवेश से फायदा होने के योग हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर रुझान बढ़ेगा, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा।

उपाय: मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
शुभ रंग: गहरा लाल (मैरून)

धनु (Sagittarius)
धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह भाग्यशाली रहेगा। अटके हुए कार्यों में गति आएगी। उच्च शिक्षा की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के लिए रास्ते खुलेंगे। धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी राय की कद्र करेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फिर भी व्यायाम जारी रखें। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। अपनी सकारात्मक सोच से आप कठिन परिस्थितियों पर भी काबू पा लेंगे।

उपाय: मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
शुभ रंग: पीला

मकर (Capricorn)
मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह करियर पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम भी सकारात्मक मिलेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद सुलझ सकते हैं। घर में बड़ों की सलाह को नजरअंदाज न करें। आर्थिक तंगी से बचने के लिए फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी आ सकती है, संवाद बनाए रखें। घुटनों या जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए सेहत के प्रति सचेत रहें। धैर्य ही आपकी सफलता की कुंजी है।

उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीया जलाएं।
शुभ रंग: नीला

 कुंभ (Aquarius)
कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नवाचार और नए विचारों का है। कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों का स्वागत होगा। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी और नए प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो समय अनुकूल है। घर-परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। हालांकि, अपनी फिटनेस को लेकर थोड़े सतर्क रहें। सप्ताह के अंत में आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। अपनी योजनाओं को सार्वजनिक न करें। निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है।

उपाय: गरीबों को काले तिल या कम्बल का दान करें।
शुभ रंग: आसमानी (स्काई ब्लू)

मीन (Pisces)
मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह राहत भरा रहेगा। मानसिक बोझ कम होगा और आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। विदेश जाने के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। व्यावसायिक संबंधों में मजबूती आएगी। घर में शांति और प्रसन्नता का माहौल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत करने का है। सेहत में सुधार होगा, योग और प्राणायाम आपके लिए लाभकारी रहेंगे। पुराने कर्ज चुकाने में आप सफल रहेंगे। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही कोई बड़ा निर्णय लें।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें।
शुभ रंग: केसरिया

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!