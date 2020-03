शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ प्रत्येक साल 08 मार्च को International Women's Day ( अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ) माना जाता है। न केवल किसी एक देश में बल्कि दुनिया के हर कोने में इस दिन को बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है। बताया जाता इस दिन प्रत्येक वर्ष अलग-अलग थीम रखी जाती है। जिसके अनुसार इस बार के महिला दिवस पर I am Generation Equality: Realizing Women's Rights पर रखा गया है। दुनिया के हर हिस्से में इसी थीम पर ये दिन मनाया जाता है। इस थीम का मतलब है महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और जेंडर इक्वेलिटी पर उनसे बात करना। बता दें कि इंटरनेशनल वुमन्स डे महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी खास बातें- कैसे हुई अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत- बताया जाता है कि युनाइटेड नेशन्स ने 8 मार्च 1975 को महिला दिवस मनाने की शुरुआत की थी। मगर कहा जाता है कि उससे पहले 1909 में ही इसे मनाने की कवायद शुरू कर दी गई थी। दरअसल, 1909 में अमेरिका में पहली बार 28 फरवरी को महिला दिवस मनाया गया था।

