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एकता कपूर ने अपनी कहानियों को बताया महिला सशक्तिकरण का जरिया, रखा अपना नजरिया

Edited By Updated: 31 Mar, 2026 04:43 PM

ekta kapoor calls stories means of women empowerment

एकता कपूर को भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लंबे समय से एक पावरहाउस प्रोड्यूसर ब्रांड माना जाता रहा है, एक ऐसी क्रिएटर जिन्होंने सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया बल्कि उन्हें बनाया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। एकता कपूर को भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लंबे समय से एक पावरहाउस प्रोड्यूसर ब्रांड माना जाता रहा है, एक ऐसी क्रिएटर जिन्होंने सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया बल्कि उन्हें बनाया। 17 साल की छोटी उम्र में अपना सफर शुरू करते हुए, उन्होंने भारतीय टेलीविजन का हुलिया बदल दिया और डेली सोप्स को एक कल्चरल पहचान दिलाई। दर्शकों की भावनाओं और कहानी कहने की गहरी समझ के साथ, एकता ने एक ऐसी विरासत बनाई जिसने फैमिली ड्रामा को करोड़ों घरों तक पहुँचाया, जिससे वो इस मीडियम की सबसे प्रभावशाली ताकतों में से एक बन गईं।

उनके काम के केंद्र में महिलाओं और उनकी असल जिंदगी की हकीकत पर गहरा फोकस रहा है। उनकी कहानियाँ महिलाओं को सशक्त बनाती हैं या नहीं, इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “हाँ, क्योंकि लोग एक महिला को साड़ी में रोते हुए देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह बहुत कमजोर कहानी होगी। हमने जितनी भी महिलाएँ दिखाई हैं, उन्हें उनके असल जीवन के संघर्षों में दिखाया है। और ऐसा होता है, लोगों को हर दिन अपने परिवार वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। उन्हें अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ता है। उन्हें हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। वह लड़ाई असली है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है, तो आप देखें कि कितनी महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है।"

"लेकिन उस संघर्ष के बाद जब वे उठती हैं, तो वो एक बड़ी जीत है। वो एक कामयाबी है। इसलिए, मुझे लगता है कि ताकत सिर्फ तब नहीं आती जब आप कोई बड़ी कंपनी चला रहे हों। ताकत का मतलब है कि जिंदगी ने आपको बहुत कम दिया, फिर भी आपने उससे क्या बनाया? और मुझे ऐसी कहानियों में बहुत दिलचस्पी है। चाहे वो उस लड़की की कहानी हो जिसे जिंदगी में कुछ कम मिला हो। चाहे उसके पास परवरिश की कमी हो, पैसों की कमी हो, या मौकों की कमी हो और उसने वहां से अपनी जिंदगी बनाई हो।"

​"सच कहूं तो लोगों को यह देखना चाहिए। कहानी हमेशा उन महिलाओं के बारे में नहीं होती जिन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। यह हमेशा उन महिलाओं के बारे में होती है जो हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। वो महिलाएं, जिन्होंने उस 'कुछ नहीं' से बहुत कुछ बना लिया जो उन्हें दिया गया था।"

इन कहानियों के जरिए, एकता कपूर ने लगातार एक मजबूत सोच को हाइलाइट किया है कि ताकत हमेशा शोर मचाने वाली या ग्लैमरस नहीं होती, बल्कि अक्सर यह टिके रहने और मुश्किलों से लड़ने के जज्बे  में मिलती है। उनकी कहानी कहने का तरीका आज भी लोगों के दिलों को इसलिए छूता है क्योंकि यह हकीकत को दर्शाता है, और दर्शकों को याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, आगे बढ़ना और जीत हासिल करना हमेशा मुमकिन है।

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