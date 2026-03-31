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Daily Horoscope: आज का दिन किसके लिए रहेगा शानदार, जानें यहां

Edited By Updated: 31 Mar, 2026 07:52 AM

aaj ka rashifal

मेष : अपनी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग को उसके टारगेट की तरफ ले जाने के लिए समय अच्छा,

मेष : अपनी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग को उसके टारगेट की तरफ ले जाने के लिए समय अच्छा, धार्मिक एवं सामाजिक कामों की तरफ रुचि।

वृष: किसी अदालती काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, तेज प्रभाव-दबदबा बना रहेगा, शत्रु कमजोर-तेजहीन रहेंगे।

मिथुन: किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग लेने के लिए यदि आप उसे अपरोच करेंगे, तो वह आपकी बात ध्यान के साथ सुनेगा।

कर्क: सितारा व्यापार कारोबार के कामों में लाभ देने तथा हर मोर्चा पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखने वाला।

सिंह : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, शीत वस्तुएं एहतियात के साथ यूज करनी चाहिएं, क्योंकि गले में खराबी का डर रहेगा।

कन्या : सितारा चूंकि नुकसान वाला है, इसलिए लेन-देन तथा लिखत-पढ़त के काम सचेत रहकर करने ठीक रहेंगे।

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तुला: ठेकेदारी तथा सप्लाई का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा, इरादों में भी मजबूती रहेगी।

वृश्चिक: जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कुछ न कुछ बेहतरी जरूर होगी, बड़े लोग मेहरबान रहेंगे।

धनु : यत्न करने पर किसी स्कीम प्रोग्राम में कुछ न कुछ पेशकदमी जरूर होगी, शत्रु आपके समक्ष ठहर न सकेंगे।

मकर: सितारा पेट के लिए ढीला है, इसलिए खान-पान में उन चीजों को कम यूज करें जो तबीयत को सूट न करती हों।

कुंभ: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, कोशिशों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, नेक कामों में ध्यान।

मीन : मन परेशान, अशांत,डिस्टर्ब सा रहेगा, इसलिए किसी भी काम को हाथ में लेने के लिए मन राजी न होगा।

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