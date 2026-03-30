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Aaj Ka Good Luck (31st March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 31 Mar, 2026 05:30 AM

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Aaj Ka Good Luck (31st March 2026):  वैदिक ज्योतिष के अनुसार 31 मार्च 2026 का दिन ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आज किए गए छोटे-छोटे उपाय (उपाय) आपके भाग्य को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला...

Aaj Ka Good Luck (31st March 2026):  वैदिक ज्योतिष के अनुसार 31 मार्च 2026 का दिन ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आज किए गए छोटे-छोटे उपाय (उपाय) आपके भाग्य को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का गुडलक और उपाय।

आज का दिन सभी राशियों के लिए अलग-अलग अवसर लेकर आया है। यदि आप बताए गए उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और भाग्य में वृद्धि संभव है।

मेष राशि (Aries)
गुडलक: करियर में नए अवसर मिल सकते हैं।
उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें।

वृषभ राशि (Taurus)
गुडलक: आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं।
उपाय: मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं।

मिथुन राशि (Gemini)
गुडलक: नई योजना सफल हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क राशि (Cancer)
गुडलक: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)
गुडलक: मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)
गुडलक: मेहनत का फल मिलेगा।
उपाय: हरी वस्तु का दान करें।

तुला राशि (Libra)
गुडलक: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।
उपाय: सफेद मिठाई का दान करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
गुडलक: रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)
गुडलक: यात्रा से लाभ मिलेगा।
उपाय: पीले वस्त्र धारण करें और केले का दान करें।

मकर राशि (Capricorn)
गुडलक: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
उपाय: शनि देव को तेल अर्पित करें।

कुंभ राशि (Aquarius)
गुडलक: नई पहचान और अवसर मिलेंगे।
उपाय: काले तिल का दान करें।

मीन राशि (Pisces)
गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति होगी।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

 

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