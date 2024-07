समंदर में पलटा ओमान का तेल टैंकर, 9 चालक दल के सदस्यों सहित 8 भारतीयों को बचाया गया

इंटरनेशनल डेस्क: ओमान के तट पर एक तेल टैंकर के पलट जाने के बाद लापता हुए 16 में से नौ चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि नौ सदस्यों में से आठ भारतीय हैं और एक श्रीलंका से है। कोमोरोस के झंडे वाला तेल टैंकर एमटी फाल्कन प्रेस्टीज का पूरा चालक दल ओमान के बंदरगाह शहर डुकन के पास रस मदरका से 25 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में पलट गया।



दुक़्म बंदरगाह ओमान के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित है, जो सल्तनत की प्रमुख तेल और गैस खनन परियोजनाओं के करीब है, जिसमें एक प्रमुख तेल रिफाइनरी भी शामिल है, जो दुक़्म के विशाल औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है, जो ओमान की सबसे बड़ी एकल आर्थिक परियोजना है। शिपिंग वेबसाइट marinetraffic.com के अनुसार, तेल टैंकर यमन के बंदरगाह शहर अदन की ओर जा रहा था। सूत्रों ने बताया कि पलटे हुए तेल टैंकर ने 15 जुलाई को रात 10 बजे ओमान के तट पर संकट की सूचना भेजी थी।

Updates regarding the recent capsizing incident of the Comoros flagged oil tanker southeast of Ras Madrakah pic.twitter.com/PxVLxlTQGD — مركز الأمن البحري| MARITIME SECURITY CENTRE (@OMAN_MSC) July 16, 2024