चांद पर मिली 100 मीटर लंबी गुफा...भविष्य में वहां अंतरिक्ष यात्रियों मिल सकती है शरण: वैज्ञानिक

केप केनवरल: वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक गुफा का पता लगाया है जो उस स्थान से ज्यादा दूर नहीं है जहां 55 वर्ष पहले नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन उतरे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां ऐसी सैकड़ों और गुफाएं हो सकती हैं जिनका इस्तेमाल भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के आश्रयस्थल के रूप में किया जा सकता है। इटली के वैज्ञानिकों के नेतृत्व वाली एक टीम ने सोमवार को बताया कि चंद्रमा पर अच्छी खासी बड़ी गुफा के साक्ष्य मिले हैं। यह अपोलो 11 के उतरने वाली जगह से सिर्फ 250 मील (400 किमी) दूर ‘सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी' में है। यह गुफा लावा ट्यूब (सुरंग की आकृति का ढांचा) के ढहने से बनी है जो कि वहां पाई गई 200 से अधिक अन्य गुफाओं की तरह है।

A paper in @NatureAstronomy reports evidence of a potentially accessible, underground cave conduit originating from an open pit on the Moon. https://t.co/BrciTiS7pb pic.twitter.com/WavnQ8hEN7 — Nature Portfolio (@NaturePortfolio) July 15, 2024