Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | शादी के बिना 3 बच्चों की मां: 44 की उम्र में फिर प्रेग्नेंट हुई ये स्टार, फैन्स हुए हैरान!

शादी के बिना 3 बच्चों की मां: 44 की उम्र में फिर प्रेग्नेंट हुई ये स्टार, फैन्स हुए हैरान!

Edited By Updated: 29 Aug, 2025 01:52 PM

anna kournikova will become a mother for the fourth time at the age of 44

ग्लैमरस टेनिस स्टार अन्ना कुर्निकोवा एक बार फिर चर्चा में हैं। 44 साल की उम्र में उन्होंने अपनी चौथी प्रेग्नेंसी की घोषणा कर सबको हैरान कर दिया है। वह अपने पार्टनर और मशहूर स्पेनिश सिंगर एनरिके इग्लेसियस (50) के साथ चौथे बच्चे का स्वागत करने की...

इंटरनेशनल डेस्क। ग्लैमरस टेनिस स्टार अन्ना कुर्निकोवा एक बार फिर चर्चा में हैं। 44 साल की उम्र में उन्होंने अपनी चौथी प्रेग्नेंसी की घोषणा कर सबको हैरान कर दिया है। वह अपने पार्टनर और मशहूर स्पेनिश सिंगर एनरिके इग्लेसियस (50) के साथ चौथे बच्चे का स्वागत करने की तैयारी कर रही हैं। 

44 में चौथी किलकारी, शादी का राज़ बरकरार

अन्ना और एनरिके के पहले से तीन बच्चे हैं- जुड़वां लूसी और निकोलस (7 वर्ष) और बेटी मैरी (5 वर्ष)। कुछ महीने पहले कुर्निकोवा को व्हीलचेयर और प्रोटेक्टिव बूट में देखा गया था जिसके बाद उनकी सेहत को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि हाल ही में उन्हें बच्चों के साथ मार्शल आर्ट्स क्लास में देखा गया जिससे ये चिंताएं शांत हो गईं।

यह भी पढ़ें: Smartphone: स्मार्टफोन की इन अफवाहों से रहें सावधान! वरना पड़ सकते हैं लेने के देने, कभी न करें यह गलतियां

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

यह कपल साल 2001 से साथ है जब वे एनरिके के म्यूजिक वीडियो 'एस्केप' की शूटिंग के दौरान मिले थे। उनकी शादी हुई है या नहीं यह अब भी एक रहस्य है। एनरिके कई बार अन्ना को वाइफ कह चुके हैं लेकिन उनका मानना है कि शादी के कागज से ज्यादा अच्छे माता-पिता बनना जरूरी है।

PunjabKesari

टेनिस कोर्ट से लेकर मॉडलिंग तक का जलवा

अन्ना कुर्निकोवा का करियर भले ही चोटों से भरा रहा हो लेकिन उन्होंने टेनिस और मॉडलिंग दोनों में खूब नाम कमाया।

यह भी पढ़ें: Drinking Queens: MP नहीं, इस राज्य की महिलाएं पीती हैं सबसे ज्यादा शराब, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश!

PunjabKesari

➤ करियर: 14 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल टेनिस खेलना शुरू किया। वह सिंगल्स में तो ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाईं लेकिन मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर दो ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स खिताब अपने नाम किए।

➤ चोटों ने करियर खत्म किया: पीठ और पैरों की चोटों के कारण उन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में 2003 में टेनिस को अलविदा कह दिया।

PunjabKesari

➤ सबसे सेक्सी महिला: 2002 में उन्हें दुनिया की सबसे सेक्सी महिला चुना गया था। 2010 में उन्हें अब तक की सबसे सेक्सी टेनिस खिलाड़ी घोषित किया गया।

फिलहाल यह कपल अपने तीन बच्चों और आने वाले चौथे बच्चे के साथ मियामी में एक आलीशान घर में रहता है। उनकी प्रेग्नेंसी की खबर ने एक बार फिर उनके फैन्स में खुशी की लहर दौड़ा दी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!