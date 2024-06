NATO ने मार्क रूटे को नया प्रमुख किया नियुक्त, रूस बोला- "मत भूलो..अमेरिका अभी भी प्रभारी"

इंटरनेशनल डेस्कः नाटो के 32 देशों ने बुधवार को निवर्तमान डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे को गठबंधन का अगला प्रमुख नियुक्त किया, उन्हें यह पद ऐसे समय में सौंपा गया है जब रूस यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है और अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। रूटे 1 अक्टूबर को महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग से पदभार ग्रहण करेंगे, जब प्रमुख शक्तियों अमेरिका के नेतृत्व में अगले महीने वाशिंगटन में नाटो नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले उनके नामांकन को अंतिम रूप दे दिया है।नाटो राजदूतों द्वारा नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद स्टोलटेनबर्ग ने सोशल मीडिया पर कहा, "मैं अपने उत्तराधिकारी के रूप में मार्क रूटे के नाटो सहयोगियों के चयन का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। मार्क एक सच्चे ट्रांसअटलांटिकिस्ट, एक मजबूत नेता और आम सहमति बनाने वाले व्यक्ति हैं।" उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि मैं नाटो को अच्छे हाथों में छोड़ रहा हूं।"

