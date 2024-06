नासा के रोवर ने मंगल के जेज़ेरो क्रेटर में खोज निकाला रहस्यमयी बोल्डर, मिले दिलचस्प सुराग (देखें Video)

इंटरनेशनल डेस्कः नासा के पर्सिवियरेंस रोवर ने मंगल के जेज़ेरो क्रेटर में एक महत्वपूर्ण खोज की है। रोवर ने एटोको पॉइंट नामक एक विशिष्ट हल्के रंग का रहस्यमयी बोल्डर खोज निकाला है।वर्तमान पर्सिवियरेंस मिशन के सह-नेता, ब्रैड गार्सिन्स्की ने कहा-"माउंट वॉशबर्न में बनावट और संरचना की विविधता टीम के लिए एक रोमांचक खोज थी, क्योंकि ये चट्टानें क्रेटर रिम और संभावित रूप से उससे परे लाए गए भूगर्भीय उपहारों का एक समूह दर्शाती हैं। इन सभी अलग-अलग चट्टानों में से एक ने हमारा ध्यान खींचा।" 18 इंच के व्यास वाले इस बोल्डर ने वैज्ञानिकों को पाइरोक्सीन और फेल्डस्पार की संरचना से आकर्षित किया, जो खनिज पृथ्वी और चंद्रमा पर भी पाए जाते हैं।

