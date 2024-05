NATO देशों का नया कदम, रूस से "सीमा सुरक्षा" के लिए बना ली 'ड्रोन दीवार'

इंटरनेशनल डेस्कः रूस के यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच 6 नाटो देशों ने बड़ा कदम उठाया है । रूस सहित दुश्मन देशों से "सीमा सुरक्षा" के लिए लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फ़िनलैंड और नॉर्वे सहित NATO देशों ने "ड्रोन दीवार" स्थापित करने का निर्णय लिया है। "ड्रोन दीवार" नॉर्वे से पोलैंड तक फैलेगी, जिससे शत्रुतापूर्ण देशों (रूस) द्वारा तस्करी और उकसावे के खिलाफ सीमा सुरक्षा बढ़ेगी।

🚨 NATO CREATES 'DRONE WALL' FOR "BORDER PROTECTION"



NATO countries, including Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Finland, and Norway, have decided to establish a "drone wall."



