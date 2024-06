पाकिस्तान में  DSP और उसके  बेटे ने पान की दुकान में डाला डाका, वारदात CCTV कैमरे में कैद (Video)

इंटरनेशनल डेस्कः पाकिस्तान के शहर कराची में डकेती, लूटपाट व हत्याओं जैसे अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यही नहीं बड़े पुलिस अफसर तक डकैती को अंजाम दे रहे हैं । कराची में पान की दुकान में डकैती के आरोप में पुलिस ने DSP जफर जावेद और उनके बेटे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) आरिफ असलम ने इसकी पुष्टि करते हुए मीडिया को बताया कि बुधवार देर रात गुलशन ए इकबाल इलाके में पान की दुकान में डकैती हुई थी। इस मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और उनके बेटे समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

These bandits are not civilians, these bandits are policemen-

The police officers riding in the police mobile are robbing the pan shop, PPP has been hiring Robber

