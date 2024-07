रूसी हमले में कीव का अस्पताल तबाह, IV बैग सहित कैंसर पीड़ित बच्चे पड़े सड़कों पर, Video देख कांप उठेगा दिल

इंटरनेशनल डेस्कः यूक्रेन की राजधानी कीव में सोमवार को रूसी मिसाइलों के हमलों में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई जबकि बच्चों के एक अस्पताल की इमारत को भी व्यापक रूप से नुकसान पहुंचा। रूसी हवाई हमलों के बाद कैंसर से पीड़ित बच्चों को अस्पताल से बाहर निकाला गया आज सुबह यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमलों के बाद मची अफरा-तफरी के बीच बच्चों को उनके IV बैग से अभी भी जोड़ा गया था और नर्सें उन्हें सांत्वना दे रही थीं।

🚨🇺🇦🇷🇺ZELENSKY PLEADS WITH WORLD TO STOP RUSSIAN AIRSTRIKES



"Russian terrorists have once again launched a massive missile attack on Ukraine. Different cities – Kyiv, Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk.



More than 40 missiles of various types. Apartment buildings,…