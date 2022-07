Sri Lanka Crisis: देश छोड़ भागे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे!, नौसेना के जहाज पर सूटकेस लादते का वीडियो आया सामने

इंटरनेशनल डेस्क: श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शनिवार को अपना आधिकारिक आवास छोड़ दिया। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शनिवार को मध्य कोलंबो के कड़ी सुरक्षा वाले फोर्ट इलाके में अवरोधकों को हटाकर राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास में घुस गए। राष्ट्रपति को वहां से हटाना पड़ा और कहीं और ले जाया गया। वहीं खबर है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे।

