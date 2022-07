श्रीलंका संकट: कोलंबो में प्रदर्शन के दौरान बोले प्रदर्शनकारियों ने लगाए नारे- We Love India...Love You India

इंटरनेशनल डेस्क: श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के बीच श्रीलंका से एक वीडियो वायरल हो रहा है। कोलंबो में श्रीलंकाई प्रदर्शनकारियों को भारत से बड़ी आस है। चीन की दगाबाजी से नाराज श्रीलंकाई प्रदर्शनकारियों को उम्मीद है कि भारत उनकी मदद करेगा। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान जोर-जोर से नारे लगाए We love India...Love You India.

#SriLanka🇱🇰- Crowds of protestors have occupied the Prime Minister's Office on Flower Road in #Colombo after storming through gates with some army and security forces reportedly standing downpic.twitter.com/vG7D0MvdVh — CyclistAnons (@CyclistAnons) July 13, 2022