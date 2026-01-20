ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में शार्क ने मचाया आंतक ! 3 दिन में चौथा हमला, अब सर्फर को बनाया निशाना

Edited By Tanuja,Updated: 20 Jan, 2026 12:40 PM
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 24 घंटे के भीतर शार्क के तीन अलग-अलग हमलों से दहशत फैल गई। एक युवक और एक किशोर गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि एक अन्य बच्चे की सर्फबोर्ड शार्क ने काट ली। प्रशासन ने कई समुद्र तट बंद कर दिए हैं।
International Desk: ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स के तट पर शार्क हमलों का सिलसिला जारी है। मंगलवार को पॉइंट प्लोमर इलाके में एक 39 वर्षीय सर्फर शार्क के हमले में घायल हो गया। यह बीते तीन दिनों में तट के पास हुआ चौथा शार्क हमला है। अधिकारियों के अनुसार, सुबह करीब नौ बजे शार्क ने सर्फर के सर्फबोर्ड पर हमला किया। सौभाग्य से बोर्ड ने हमले का अधिकांश असर झेल लिया और सर्फर को केवल मामूली कट लगे। स्थानीय लोगों की मदद से वह खुद किनारे तक पहुंचा और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से बाद में छुट्टी दे दी गई।
इससे पहले रविवार और सोमवार को सिडनी के अलग-अलग समुद्र तटों पर शार्क हमलों में एक व्यक्ति और एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि एक अन्य लड़के का सर्फबोर्ड शार्क ने काट लिया था। एक 12 वर्षीय लड़के पर सिडनी हार्बर में हमला हुआ, जिसमें उसके दोनों पैरों के कटने की खबरें सामने आईं। वहीं, सोमवार शाम मैनली इलाके में एक युवा सर्फर शार्क के हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ।
लगातार हमलों को देखते हुए न्यू साउथ वेल्स के उत्तरी तट और सिडनी के कई समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हालिया बारिश के कारण समुद्र का पानी मटमैला हो गया है, जिससे बुल शार्क के हमलों का खतरा बढ़ जाता है। समुद्र तटों पर इलेक्ट्रॉनिक ड्रमलाइन भी तैनात की गई हैं, ताकि शार्क की मौजूदगी की समय रहते जानकारी मिल सके। सर्फ लाइफ सेविंग न्यू साउथ वेल्स ने लोगों से अपील की है कि वे फिलहाल समुद्र में न उतरें और तैराकी के लिए स्विमिंग पूल का ही इस्तेमाल करें।