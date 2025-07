बांग्लादेश में हिंदू घरों पर सेना और कट्टरपंथियों का अटैकः अगवा कर ले गए 4 लड़कियां, हमले में 12 हिंदुओं की मौत(Video)

International Desk: बांग्लादेश के गोपालगंज जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मंगलवार रात कर्फ्यू लागू होने के बाद बांग्लादेश आर्मी ने जमात-ए-इस्लामी के आतंकियों के साथ मिलकर हिंदू घरों पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले में कम से कम 12 हिंदू समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि हमला योजनाबद्ध तरीके से किया गया और हमलावरों ने कई हिंदू परिवारों के घरों को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर चार हिंदू लड़कियों को भी जबरन अपने साथ ले गए जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। हमले का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे लेकर कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Heartbreaking 💔 At least 12 Hindus killed and many others injured after Bangladesh Army along with terrorists of Jamat-e-Islami attacked Hindu houses in Gopalganj district of Bangladesh last night post imposing the carfew. Reportedly they have taken 4 Hindu girls with them. pic.twitter.com/267cF2LYf8 — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 17, 2025