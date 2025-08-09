Main Menu

तिहाड़ जेल में 2 कैदियों की मौत, जेल में नाले की सफाई करते हुए हादसा, 3 अधिकारियों पर एक्शन

Edited By Parveen Kumar,Updated: 09 Aug, 2025 12:43 AM

देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जेल नंबर-8 में नाले की सफाई के दौरान दो कैदियों की मौत हो गई। दोनों कैदी हत्या के मामलों में दोषी थे और उम्रकैद की सजा काट रहे थे।

नेशनल डेस्क: देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जेल नंबर-8 में नाले की सफाई के दौरान दो कैदियों की मौत हो गई। दोनों कैदी हत्या के मामलों में दोषी थे और उम्रकैद की सजा काट रहे थे।

नाले की सफाई के दौरान डूबे कैदी

सूत्रों के मुताबिक, जेल परिसर के बीचों-बीच एक सड़क है, जिसके किनारे नाले बने हुए हैं। हाल के दिनों में लगातार बारिश के कारण इन नालों में पानी भर गया था। बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन ने दोनों कैदियों को नाले की सफाई के लिए लगाया था। सफाई के दौरान वे पानी में डूब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद वहां मौजूद स्टाफ ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी।

जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई

घटना के तुरंत बाद तिहाड़ प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर और एक वार्डन को निलंबित कर दिया है।

शव भेजे गए पोस्टमार्टम के लिए

दोनों कैदियों के शवों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मौत सिर्फ डूबने से हुई या इसके पीछे कोई और वजह है।

जांच के आदेश

तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस मामले की जांच डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) को सौंपी है। साथ ही, न्यायिक जांच (Judicial Inquiry) के भी आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने भी अपनी ओर से अलग जांच शुरू कर दी है।

पहले भी उठ चुके हैं सवाल

गौरतलब है कि तिहाड़ जेल प्रशासन पर पहले भी कैदियों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। यह ताजा मामला एक बार फिर जेल के अंदर सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

