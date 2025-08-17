42 ऐफआईआरज़ दर्ज, 461 ग्राम हेरोइन बरामद



चंडीगढ़, 17 अगस्त (अर्चना सेठी) राज्य में से नशों के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए शुरु किये गए ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 169वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 286 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके उपरांत राज्य भर में 42 एफआईआरज़ दर्ज करके 57 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया गया। इसके साथ 169 दिनों में गिरफ़्तार किये गए कुल नशा तस्करों की संख्या 26,023 हो गई है।



इन छापेमारियों के नतीजे के तौर पर गिरफ़्तार किये गए नशा तस्करों के कब्ज़े में से 461 ग्राम हेरोइन, 415 नशीली गोलियां/ कैपसूल और 31,550 की ड्रग मनी बरामद की गई है। यह आपरेशन डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 जिलों में एक ही समय चलाया गया।



विशेष डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 59 गज़टिड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में छापेमारी की है। उन्होेंने आगे बताया कि दिन भर चले इस आपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 335 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है।



स्पैशल डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में से नशों के ख़ात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति-इनफोरसमैंट, डी-एडिकशन और प्रीवैंशन (ईडीपी) - लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के तौर पर 45 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राज़ी किया है।