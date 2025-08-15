Main Menu

ट्रेन के AC कोच में चल रहा था बड़ा खेल, पुलिस ने जब पकड़ा तो..., यात्रियों को पता चलते ही मच गया बवाल

15 Aug, 2025

गुरुवार रात लखनऊ–बरौनी एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए सफर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं रहा। ट्रेन के A2 AC कोच में बैठे लोग परेशान थे कि एसी से ठंडी हवा क्यों नहीं आ रही। गर्मी से बेहाल यात्रियों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। ट्रेन के लखनऊ जंक्शन पहुंचते...

नेशनल डेस्क : गुरुवार रात लखनऊ–बरौनी एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए सफर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं रहा। ट्रेन के A2 AC कोच में बैठे लोग परेशान थे कि एसी से ठंडी हवा क्यों नहीं आ रही। गर्मी से बेहाल यात्रियों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। ट्रेन के लखनऊ जंक्शन पहुंचते ही रेलवे के टेक्नीशियन को जांच के लिए बुलाया गया। लेकिन जैसे ही AC Duct खोला गया, ठंडी हवा के बजाय पूरे कोच में शराब की तेज गंध फैल गई। फिर पुलिस को बुलाया गया और जांच की गई। जब AC के अंदर देखा गया तो वहां पैकेट पर पैकेट नजर आए। पुलिस ने जब पैकेट खोले ते सभी हैरान रह गए, अंदर मिनी शराब की बोतलों का स्टॉक था। जब यात्रियों के पता चला को बवाल मच गया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई।

AC Duct में मिला 316 बोतलों का स्टॉक

गिनती करने पर कुल 316 मिनी शराब की बोतलें मिलीं, जिनमें 256 ऑफिसर चॉइस और 60 आफ्टर डार्क ब्लू ब्रांड की थीं। प्रत्येक बोतल 180 ML की पैकिंग में थी, यानी कुल करीब 57 लीटर शराब। जांच में पता चला कि यह माल बिहार भेजा जा रहा था, जहां 2016 से शराबबंदी लागू है।

कोच अटेंडेंट गिरफ्तार

GRP ने मौके से कोच अटेंडेंट आशीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह लंबे समय से यूपी से बिहार शराब तस्करी कर रहा था। वह शराब को AC Duct में छुपाकर गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाता और सही व्यक्ति को सौंप देता था। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस नेटवर्क के बाकी लोगों की तलाश जारी है।

बिहार में तस्करी के नए-नए तरीके

बिहार में शराबबंदी के बाद तस्कर अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। कभी दूध के ड्रम में, कभी ट्रकों के सीक्रेट चेंबर में शराब छिपाकर ले जाते हैं। अब AC कोच का डक्ट भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। रेलवे अधिकारी ने मजाक में कहा, 'अगर AC चलता रहता, तो शायद बार भी चलता रहता।'

सोशल मीडिया पर वायरल 'बोतल एक्सप्रेस'

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने मजेदार कमेंट किए : 'टिकट में ड्रिंक फ्री थे क्या?', 'AC बंद, बार चालू - IRCTC का नया मॉडल।', 'तस्करी की क्रिएटिविटी का लेवल देखो!', 'प्लास्टिक बोतल में माउंटेन ड्यू दिखा देते, कोई पकड़ता ही नहीं।', 'अब समझ आया ट्रेन लेट क्यों होती है, पहले शराब की डिलीवरी देनी होती है।' 

 

