बिहार के अररिया में नदी पर बना पुल भरभराकर गिरा, कोई हताहत नहीं

नेशनल डेस्कः बिहार के अररिया में एक पुल अचानक भरभराकर गिर गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक, पुल बिहार के अररिया में बकरा नदी पर बना हुआ है। बताया जा रहा है कि पुल 12 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ था। मंगलवार दोपहर पुल के तीन पिलर नदी में धंस गए। अभी यह पुलिस निर्माणाधीन ही था और इसका एप्रोच रोड तक नहीं बन पाया था। 100 मीटर लंबे इस पुल को नाने में 12 करोड़ रुपये की लागत आई थी। काम पूरा होने के बाद इसका उद्घाटन किया जाना था। जैसे ही पुल के गिरने की सूचना मिली अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

Bihar | A portion of a bridge over the Bakra River collapsed in Araria. Details awaited



(Screengrabs of a viral video) pic.twitter.com/02hLGD9Sbd