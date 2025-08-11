Main Menu

हाथ में झाड़ू, दिल में जज़्बा लिए भारत की सड़कों को साफ करने निकला विदेशी लड़का, 'सफाई भाई' के नाम से हुआ वायरल, देखें Video

Edited By Radhika,Updated: 11 Aug, 2025 02:22 PM

a foreign boy set out to clean the streets of india with a broom in his hand

भारत की सड़कों को साफ करने के एक अनोखे मिशन पर निकले सर्बिया के एक शख्स ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने यहां की गलियों में फैले कचरे को देखा और इसे साफ करने का संकल्प लिया। सोशल मीडिया पर 'सफाई भाई' के नाम से...

नेशनल डेस्क: भारत की सड़कों को साफ करने के एक अनोखे मिशन पर निकले सर्बिया के एक शख्स ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने यहां की गलियों में फैले कचरे को देखा और इसे साफ करने का संकल्प लिया। सोशल मीडिया पर 'सफाई भाई' के नाम से मशहूर यह व्यक्ति हर दिन एक भारतीय गली को साफ करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।

अकेले शुरू हुई यह यात्रा

इस सर्बियाई नागरिक ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत अकेले ही की। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाकों से शुरुआत की। हाथ में दस्ताने, एक बड़ा कचरा बैग और झाड़ू लेकर, वह सड़कों पर उतरते और घंटों तक कचरा साफ करते रहते। उनका मानना है कि सफाई सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है।

सोशल मीडिया पर बढ़ी लोकप्रियता

शुरुआत में लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन जब उन्होंने उनके काम को समझा तो वे प्रेरित हुए। उन्होंने अपने इस मिशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। अब कई भारतीय युवा भी उनके इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।

स्थानीय लोगों का सहयोग

धीरे-धीरे स्थानीय दुकानदार और निवासी भी उनके इस नेक काम में सहयोग करने लगे हैं। कुछ लोग उन्हें पानी पिलाते हैं, तो कुछ लोग अपने दुकानों से कचरा उठाने में मदद करते हैं। यह अभियान अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक सामुदायिक प्रयास बन गया है।

भविष्य की योजनाएं

इस सर्बियाई शख्स ने कहा कि जब तक उनके पास भारत में रहने की अनुमति है, तब तक वे इस मिशन को जारी रखेंगे। उनका सपना है कि वह भारत के हर राज्य में जाकर सफाई का संदेश फैलाएं। वह चाहते हैं कि लोग सफाई को अपनी आदत का हिस्सा बनाएं ताकि भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके।

 

 

