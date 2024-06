महाराष्ट्र के पालघर में लड़की की दिनदहाड़े पीट-पीटकर की हत्या, आरोपी बॉयफ्रेंड ने 30 सेकंड में 15 वार किए, देखते रहे लोग

नेशनल डेस्कः महाराष्ट्र के पालघर जिले में मंगलवार सुबह 20 वर्षीय एक महिला की उसके प्रेमी ने सार्वजनिक तौर पर चाकू गोद कर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। वसई के चिंचपाड़ा इलाके में सुबह करीब साढ़े आठ बजे हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता आरती यादव अपने प्रेमी रोहित यादव के साथ काम पर जा रही थी, तभी रास्ते में उनका झगड़ा हो गया।



अधिकारी ने बताया कि रोहित ने आरती पर कथित रूप से एक धारदार हथियार से कई बार हमला किया और उसके जमीन पर गिर जाने के बाद भी उस पर हमला करता रहा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी हमले के बाद घटनास्थन से भागा नहीं, बल्कि शव के पास सीढ़ियों पर बैठ गया। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।



वालिव पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक जयराज रानावारे ने कहा, "आरोपी ने महिला पर पाना (नट-बोल्ट खोलने वाला उपकरण) से हमला किया और उसके शरीर पर 18 घाव थे।" उन्होंने कहा कि पीड़िता और हिरासत में लिया गया आरोपी नाला सोपारा में एक ही मोहल्ले में रहते थे और औद्योगिक क्षेत्र में काम करते थे।



अधिकारी ने बताया कि यह जोड़ा पिछले छह साल से रिश्ते में था। दोनों के बीच अनबन चल रही थी, क्योंकि आरोपी को संदेह था कि महिला का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है। सोशल मीडिया पर सामने आए हमले के वीडियो में आरोपी महिला पर धारदार हथियार से वार करते देखा जा सकता है। इस दौरान आसपास से कोई भी आरती को बचाने के लिए नहीं आया। पुलिस के मुताबिक, कुछ राहगीर खड़े होकर हमले को देखते रहे, तो वहीं कुछ ने इसका वीडियो बनाया। घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डालने वाली एक महिला और पुरुष को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

This is from Vasai, Mumbai MMR. A man without fear of law has killed a woman in broad daylight on a busy street. Thank you Mahajhoothi alliance for making law and order least of your priority & creating a state of lawlessness. pic.twitter.com/VgB1k7i9Sr