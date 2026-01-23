फैक्टरी में करोड़ों रुपये की चोरी का खुलासा, 3 लोग गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा-मथुरा राजमार्ग पर स्थित ‘रोजर शू इंडस्ट्रीज लिमिटेड' में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 7.70...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के आगरा-मथुरा राजमार्ग पर स्थित ‘रोजर शू इंडस्ट्रीज लिमिटेड' में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 7.70 करोड़ रुपये मूल्य का सोना, हीरे, चांदी और नकदी बरामद की। ‘रोजर इंडस्ट्रीज' अरतौनी के मालिक दीपक बुद्धिराजा ने 19 जनवरी को सिकंदरा थाना में सूचना दी थी कि पहली मंजिल का गेट टूटा हुआ है और अलमारियों के ताले भी टूटे पड़े हैं।



अधिकारी ने बताया कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि फैक्टरी के लॉकर में रखी नकदी और भारी मात्रा में कीमती जेवरात चोरी हो चुके हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से 66 लाख रुपये से ज्यादा नकद और 7.70 करोड़ रुपये के गहने बरामद किए गए।



पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान अनुपम शर्मा, अनुराग शर्मा और संजय सिंह उर्फ संजू के रूप में हुई है तथा ये सभी आगरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जबकि आरोपी अनुराग शर्मा के खिलाफ पहले से ही एक मामला दर्ज है।