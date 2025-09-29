Main Menu

    3. | ‘भारतीय सेना को देना चाहता हूं एशिया कप की मैच फीस…’, पाकिस्तान को हराने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव का बड़ा ऐलान

‘भारतीय सेना को देना चाहता हूं एशिया कप की मैच फीस…’, पाकिस्तान को हराने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव का बड़ा ऐलान

Edited By Updated: 29 Sep, 2025 06:11 AM

after defeating pakistan captain suryakumar yadav made a big announcement

नेशनल डेस्कः दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। यह भारत का 9वां एशिया कप खिताब है और इसके साथ ही टीम इंडिया ने फिर साबित कर दिया कि एशिया की बादशाह वही है। लेकिन जीत के बाद जो घटनाक्रम देखने को मिला, उसने सबको चौंका दिया।

ट्रॉफी लेने से इनकार, सूर्या का बड़ा बयान

फाइनल जीत के बाद भारतीय टीम ने एशिया क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं और उन्होंने कई बार भारत और भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर विवादित बयान दिए थे। इसी वजह से भारतीय खिलाड़ियों ने एकजुट होकर ट्रॉफी लेने से मना किया।

पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'मैं व्यक्तिगत रूप से इस टूर्नामेंट (सभी मैचों) की अपनी सारी मैच फीस भारतीय सेना को देना चाहता हूं।' मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सूर्यकुमार ने एशिया कर की ट्रॉफी न मिलने पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, 'हमने एक टीम के तौर पर ट्रॉफी (मोहसिन नकवी से) न लेने का फैसला किया। हमें किसी ने नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि जो टीम टूर्नामेंट जीतती है, वही ट्रॉफी की हकदार होती है।' 

उन्होंने कहा कि मैंने इतने सालों तक क्रिकेट खेलने और उस पर नजर रखने के दौरान कभी ऐसा नहीं देखा, एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी न दी गई हो और ये बहुत मुश्किल से हासिल की गई ट्रॉफी थी। ये आसान नहीं था, हमने लगातार दो दिन मैच खेले। मुझे लगा कि हम वाकई इसके हकदार थे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।

BCCI ने किया बड़ा ऐलान – 21 करोड़ इनाम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी इस जीत के बाद खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए ₹21 करोड़ रुपये के नकद इनाम का ऐलान किया। बीसीसीआई सचिव ने कहा: “हमारी टीम ने पाकिस्तान को सुपर-4 में और फिर फाइनल में हराकर शानदार प्रदर्शन किया। तीनों मैचों में टीम इंडिया ने एकतरफा दबदबा बनाया। हमें अपनी टीम पर गर्व है, जिसने मैदान पर वही जज्बा दिखाया, जो हमारे सशस्त्र बल सीमा पर दिखाते हैं।”

भारत का 9वां एशिया कप खिताब

भारत एशिया कप के इतिहास की सबसे सफल टीम है। टीम इंडिया ने अब तक 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 और अब 2025 में ट्रॉफी जीती है।

जीत के हीरो – तिलक और कुलदीप

  • तिलक वर्मा – फाइनल में नाबाद 69 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई।

  • कुलदीप यादव – 4 विकेट लेकर पाकिस्तान की मजबूत बैटिंग लाइनअप को धराशायी किया।

  • शिवम दुबे और संजू सैमसन – बीच के ओवरों में अहम साझेदारी कर भारत को संकट से बाहर निकाला।

