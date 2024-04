अमेरिकी हिन्दू विरोधी एक्टिविस्ट ने मेयर को दी हत्या की धमकी, PM मोदी के लिए भी किया अपशब्दों का प्रयोग

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित बेकर्सफील्ड से फिलिस्तीन समर्थक रिद्धि पटेल ने वहां के मेयर को हत्या की धमकी दी है। इस कारण उन्हें बीते दिन कोर्ट में पेश होना पड़ा। उन्होंने सिटी काउंसिल के उन सभी सदस्यों को हत्या की धमकी दी थी, जो फिलिस्तीन के स्टैंड के खिलाफ हैं।

उन्होंने बैठक में सिटी काउंसिल के सदस्यों को माँ की गाली देते कहा था कि हर पीड़ित को अपने अत्याचारी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन का अधिकार है। उनका दावा है कि बीते कुछ सालों में हुई बैठकों के दौरान कभी भी भारी पुलिस फोर्स और मेटल डिटेक्टर नही देखा। ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि फिलिस्तीनियों को अपराधी साबित किया जा सके।

