ड्यूटी पर जा रहे सेना के जवान को टोल कर्मियों ने खंभे में बांधकर पीटा, VIDEO हुआ वायरल

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक चौंका देने वाली और बेहद निंदनीय घटना सामने आई है। यहां भूनी टोल प्लाजा पर ड्यूटी के लिए जा रहे एक भारतीय सेना के जवान पर टोल कर्मियों ने जानलेवा हमला कर दिया। जवान को खंभे से बांधकर लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा गया। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। यह घटना रविवार रात की है और भूनी टोल प्लाजा, जो कि मेरठ-करनाल हाईवे पर स्थित है, वहां हुई। यह जगह सरूरपुर थाना क्षेत्र में आती है। जवान का नाम कपिल है जो कि गोटका गांव, थाना सरूरपुर, मेरठ का निवासी है। वह वर्तमान में श्रीनगर में भारतीय सेना में तैनात है।

जवान छुट्टी के बाद लौट रहा था ड्यूटी पर

कपिल छुट्टी बिताने के बाद रविवार की रात अपने ड्यूटी स्थान श्रीनगर लौट रहा था। सोमवार सुबह उसकी दिल्ली से फ्लाइट थी। इसी वजह से वह रात में ही रवाना हुआ ताकि समय से एयरपोर्ट पहुंच सके। लेकिन रास्ते में भूनी टोल प्लाजा पर लंबा जाम लगा हुआ था। उसे जल्दी निकलना था ताकि फ्लाइट न छूटे। इसी वजह से उसने टोल स्टाफ से निवेदन किया कि उसे जाने दिया जाए। कपिल ने टोल कर्मियों को अपना सेना का पहचान पत्र (आर्मी कार्ड) दिखाया और बताया कि वह सेना में सिपाही है और उसे तुरंत निकलना है क्योंकि फ्लाइट का समय हो रहा है। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि वह उसी इलाके का निवासी है। लेकिन टोल स्टाफ ने उसकी एक न सुनी और जबरदस्ती टोल मांगने लगे। कपिल द्वारा टोल देने से इनकार और जल्द निकलने की गुजारिश को लेकर टोल कर्मचारियों से कहासुनी शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद 8-10 टोल कर्मियों ने कपिल को घेर लिया और दौड़ा-दौड़ाकर पीटने लगे। फिर उसे एक खंभे से बांध दिया गया और लाठी-डंडों से बुरी तरह मारा गया। कपड़े फाड़ दिए गए और उसे लहूलुहान कर दिया गया।



Shocking incident in Meerut😡



Kapil, an Indian Army jawan posted in Kashmir, was returning after leave. Stuck in traffic at a toll plaza, he requested to be let through quickly.



Instead, toll plaza goons brutally thrashed him with kicks, punches & sticks in Taliban-style… pic.twitter.com/BmnxuYjMFn — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 17, 2025



वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

इस पूरी घटना का वीडियो किसी राहगीर ने बना लिया और वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग कपिल को घेरकर उसे पीट रहे हैं। उसके हाथ बांधे गए हैं और वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है।

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, चार आरोपी गिरफ्तार

वीडियो वायरल होते ही मेरठ पुलिस हरकत में आ गई। कपिल के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और चार टोल कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।