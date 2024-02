अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने किए रामलला के दर्शन, सामने आईं तस्वीरें

नैशनल डैस्क : दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को अयोध्‍या पहुंचे जहां दोनों नेताओं ने नवनिर्मित श्रीराम मंदिर में भगवान श्री रामलला के दर्शन किए। केजरीवाल व मान के साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। मंदिर नगरी में आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के इस दौरे से एक दिन पहले उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ, उनकी सरकार के मंत्रियों और विधानमंडल के दोनों सदनों के 325 से अधिक सदस्यों ने रविवार को मंदिर में दर्शन किए थे जिसमें समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य शामिल नहीं हुए थे।

‘आप' के एक नेता ने बताया कि केजरीवाल व मान दोपहर करीब दो बजे अयोध्या हवाई अड्डे पहुंचे। दोनों नेताओं ने हवाई अड्डे पर एकत्र मीडियाकर्मियों से कोई बात नहीं की और राम जन्मभूमि की ओर चले गए। दोनों मुख्यमंत्रियों ने राम मंदिर में दर्शन किए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान ने अपनी पत्‍नी गुरप्रीत कौर और अपने परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के साथ राम जन्मभूमि में श्री रामलला के दर्शन किए। दोनों ने राम मंदिर में करीब सवा घंटा बिताया। दर्शन के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्‍स' पर अपने एक पोस्‍ट में कहा, ''माता-पिता और अपनी धर्मपत्नी के साथ आज अयोध्या जी पहुंचकर श्रीराम मंदिर में रामलला जी के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।''

#WATCH | Ayodhya: After offering prayers at Ram Temple, Delhi CM Arvind Kejriwal says, "... I felt an indescribable calm after offering prayers to Ram Lalla... Lakhs of devotees visit here every day, and it is indeed heartwarming to see the love and devotion people carry. I… pic.twitter.com/QSFC5hKVjD — ANI (@ANI) February 12, 2024