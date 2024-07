रामलला के दर पर पहुंचे CJI चंद्रचूड़, हनुमान गढ़ी के बाद किए राम मंदिर के दर्शन

नेशनल डेस्कः प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को यहां राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। जिला प्रशासन के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश दोपहर करीब तीन बजे अयोध्या हवाई अड्डे पर उतरे, जहां अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने उनकी अगवानी की। इसके बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ हनुमानगढ़ी मंदिर एवं राम मंदिर गए और उन्होंने वहां पूजा-अर्चना की। कुमार ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश अयोध्या में करीब ढाई घंटे ठहरे जिसके बाद वह शाम साढ़े पांच बजे रामकथा पार्क में बने हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा लखनऊ रवाना हो गए।

Ayodhya: CJI DY. Chandrachud arrives at the city to perform darshan and pujan at Hanuman Garhi Mandir and Ram Mandir pic.twitter.com/BWzoDZfFIJ — IANS (@ians_india) July 12, 2024