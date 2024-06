Delhi Liquor Scam: केजरीवाल को तीन दिन की CBI रिमांड पर भेजा, राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला

नेशनल डेस्क: राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आप सुप्रीमो को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। अब उन्हें 29 जून को शाम 7 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने एजेंसी को आप सुप्रीमो से अदालत में पूछताछ करने की अनुमति दी।



गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

Rouse Avenue Court sends Delhi Chief Minister & AAP Convenor Arvind Kejriwal to 3 days CBI remand in connection with Excise policy case. — ANI (@ANI) June 26, 2024