Asia Cup 2025 का ड्रामा जारी: ट्रॉफी लेकर भागे नकवी ने माफी मांगी, लेकिन मेडल लौटाने से किया इनकार...

नेशनल डेस्क: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने आखिरकार भारत के सामने हाथ जोड़ते हुए माफी मांग ली है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की हालिया बैठक में नकवी ने कहा कि अब समय आ गया है कि दोनों देशों के बीच नई शुरुआत हो और क्रिकेट को विवादों से दूर रखा जाए।

बता दें कि एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन मैच के बाद जो विवाद खड़ा हुआ, उसने क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। जीत के जश्न के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों के हाथ में ट्रॉफी नहीं आई क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी और मेडल देने से साफ इनकार कर दिया।

ट्रॉफी विवाद और बैठक का माहौल

हाल ही में हुई एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक में यह मुद्दा गरमाता रहा। नकवी ने BCCI से कहा कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को दुबई आकर ट्रॉफी लेनी होगी। BCCI ने सवाल किया कि जब सूर्यकुमार यादव वहीं मौजूद थे, तब उन्होंने ट्रॉफी क्यों नहीं ली? यह बहस इतनी तीव्र हुई कि बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो गया।

हालांकि नकवी ने माफी जरूर मांगी, लेकिन ट्रॉफी और मेडल लौटाने के मामले में उन्होंने अपना रुख नहीं बदला। यह स्थिति क्रिकेट प्रेमियों और मीडिया में विवाद की आग को और हवा देने वाली साबित हुई है। सूत्रों के मुताबिक, ACC के अंदर भी इस मसले पर मतभेद देखने को मिले और वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों पक्षों को शांत करने की पूरी कोशिश की।

खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया और ट्रॉफी ड्रामा

मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था और यह साफ कर दिया था कि वे ट्रॉफी ACC या एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के वाइस-चेयरमैन से ही लेना चाहते हैं। लेकिन नकवी ने उनकी मांग को नकार दिया और ट्रॉफी अपने साथ होटल ले गए। भारतीय टीम लगभग एक घंटा इंतजार करती रही, लेकिन अंत में बिना ट्रॉफी के ही ड्रेसिंग रूम लौट गई।

क्रिकेट जगत में गूंजता विवाद

यह पूरा विवाद क्रिकेट फैंस और मीडिया के बीच खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। नकवी के रवैये को लेकर आलोचना भी तेज हो रही है, वहीं BCCI ने ICC के समक्ष शिकायत दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इस घटना ने एशिया कप 2025 के विजेता भारत के जश्न पर काला धब्बा लगा दिया है और क्रिकेट के सुकूनभरे माहौल को काफी प्रभावित किया है।

