'जम्मू-कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, वापस मिलेगा राज्य का दर्जा', उधमपुर में बोले पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने उधमपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में खुलकर निवेश होगा और यहां विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। पीएम मोदी के चुनाव का ऐलान इसलिए अहम है क्योंकि यहां के राजनीतिक दल आर्टिकल 370 हटने के बाद से चुनाव कराने की मांग कर रही हैं।



जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे

प्रधानमंत्री ने कहा, "10 साल के अंदर-अंदर जम्मू-कश्मीर पूरी तरह से बदल चुका है। सड़क, बिजली, पानी, यात्रा-प्रवाह वो तो है, सबसे बड़ी बात है कि जम्मू-कश्मीर का मन बदला है। लोग कहेंगे मोदी जी, इतना कर लिया। आप चिंता मत कीजिए हम आपके साथ हैं... मेरे जम्मू-कश्मीर के बहनों और भाइयों, आपने पहले इतने बुरे दिन देखे हैं कि आपको ये सब विकास की तरह बहुत बड़ा लग रहा है। लेकिन ये जो मोदी है ना, ये बहुत दूर की सोचता है। अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। मुझे तो नए जम्मू-कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू-कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। "



अगले पांच साल तक मुफ्त राशन की गारंटी

उधमपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने भर का नहीं है बल्कि ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है और सरकार जब मजबूत होती है तो जमीन पर चुनौतियों के बीच भी, चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करके दिखाती है। यहां जो पुराने लोग हैं उनको 10 साल पहले का मेरा भाषण याद होगा। यहीं मैंने आपसे कहा था कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं 60 वर्षों की समस्या का समाधान करके दिखाऊंगा। तब मैंने यहां माताओं-बहनों के सम्मान की गारंटी दी थी, गरीब को दो वक्त के खाने की चिंता ना करनी पड़े, इसकी गारंटी दी थी। आज जम्मू-कश्मीर के लाखों परिवारों के पास अगले पांच साल तक मुफ्त राशन की गारंटी है।"

#WATCH | J&K: Addressing a public rally in Udhampur, PM Modi says, "For the sake of power, they had built a wall of 370 in Jammu and Kashmir...Due to your blessings, Modi demolished the wall of Article 370. I have also buried the debris of that wall in the ground. I challenge any… pic.twitter.com/yxcyfMsVOj — ANI (@ANI) April 12, 2024