शुरू हुआ एथर रिज्टा फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोडक्शन, कंपनी के CEO ने दी जानकारी

ऑटो डेस्क. एथर एनर्जी ने 6 अप्रैल को भारत में अपना फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather Rizta लॉन्च किया था। अब कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का उत्पादन शुरू कर दिया है। पहले एथर रिज्टा को तमिलनाडु के होसुर स्थित प्लांट से रोलआउट किया गया है, जिसकी तस्वीर भी कंपनी के CEO तरुण मेहता ने सोशल मीडिया पर शेयर की है।



इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दो बैटरी पैक दिए गए हैं। पहला 2.9 kWh बैटरी पैक, जो सिंगल चार्ज पर 105 किमी की रेंज और दूसरा 3.7 kWh बैटरी पैक 125 किमी की रेंज देने का दावा करता है। Ather Rizta 0-40 kmph की स्पीड 3.7 सेकंड में हासिल कर सकता है। इसकी टॉप स्पीड 80 किमी/प्रतिघंटा है। इस स्कूटर को IP67 की मानक रेटिंग भी मिली हुई है।

The first production versions of Rizta are starting to roll off the line now! pic.twitter.com/vy7OH9aRJx— Tarun Mehta (@tarunsmehta) June 10, 2024